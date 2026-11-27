Trước sự chứng kiến của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Luật sư, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã cho bị can Huỳnh Nhật Hào diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7/2026, Hào cho Huỳnh V.H. (sinh năm 1976, trú xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) vay 2 triệu đồng để lấy tiền mua vé số bán. Sau đó, Hào nhiều lần gặp H. đòi lại tiền nhưng H. không trả.

Ngày 3/8/2026, qua thăm dò Hào biết H. có tiền trong người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Trên đường Hào chở H. đi đến khu vực bờ sông Bình Di, thuộc ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, Hào dừng xe lại rồi bất ngờ giật chiếc bóp H. đang đeo trên người để lấy tiền thì bị H. tri hô “Cướp, cướp”.

Hào lấy cây dao chuẩn bị từ trước đâm H. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, Hào lấy hết số tiền trong bóp của H. được 450.000 đồng. Sợ bị phát hiện, Hào kéo xác nạn nhân ra phía sau chòi gần đó rồi bỏ trốn.

Phát hiện vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an xã Khánh Bình và các lực lượng trên tuyến biên giới nhanh chóng điều tra, truy xét nghi phạm. Thấy không thể tiếp tục lẩn trốn, ngày 24/8, Hoà đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Việc thực nghiệm điều tra được xem là hoạt động nhằm kiểm tra lại tình tiết chứng cứ của vụ án, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, chính xác trong hoạt động tố tụng hình sự, phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.