Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tổ chức Kỳ họp thứ 13, xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Khuya - đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 6 Tân Lợi, thuộc Đảng bộ phường Buôn Ma Thuột; nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ (cũ).

Theo UBKT Tỉnh ủy, ông Khuya đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và quản lý, sử dụng tài chính, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét trường hợp ông Phạm Ngọc Thanh - đảng viên Chi bộ thôn Tân Long, thuộc Đảng bộ xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ).

UBKT Tỉnh ủy xác định ông Phạm Ngọc Thanh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Khuya, thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Thanh.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy xem xét báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Krông Pắc và việc kê khai tài sản, thu nhập của các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã này.

Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Krông Pắc và các cá nhân được giám sát còn có một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và kê khai tài sản, thu nhập.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Krông Pắc và các đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra và báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy.