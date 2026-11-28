Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố kiểm tra điều kiện phòng cháy một cơ sở kinh doanh karaoke tại phường Long Khánh.

Do sử dụng nhiều thiết bị điện, vật liệu trang trí, cách âm dễ cháy và thường tập trung đông người nên nếu xảy ra cháy nổ ở các quán karaoke thì hậu quả khó có thể lường trước.

Thiệt hại từ các vụ cháy

Chiều 8-11, vụ cháy tại cơ sở karaoke Nữ Hoàng đã gây thiệt hại về tài sản khoảng 1,9 tỷ đồng, rất may là không có thiệt hại về người. Theo báo cáo của Công an thành phố, khoảng 16h37 cùng ngày, đám cháy phát sinh tại một phòng hát. Phát hiện sự cố, nhân viên đã tổ chức sơ tán khách ra ngoài, đồng thời sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành công.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an thành phố nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Khoảng 5 phút sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng có mặt, triển khai phương án chữa cháy và CNCH. Công an phường Bình Phước cũng huy động lực lượng phối hợp chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự khu vực xung quanh. Đến 18h45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ngày 18-11, Công an thành phố tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác PCCC và CNCH đối với vụ cháy nêu trên. Qua vụ việc, lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu các đơn vị thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác PCCC, từ đó đề ra giải pháp khắc phục; đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nhằm chủ động phát hiện, xử lý những nguy cơ mất an toàn ngay từ đầu.

Tại địa bàn phụ trách, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố đã triển khai kiểm tra các cơ sở karaoke thuộc 8 xã, phường gồm: Long Khánh, Bình Lộc, Xuân Lập, Hàng Gòn, Cẩm Mỹ, Dầu Giây, Gia Kiệm và Bảo Vinh.

Trong đó, lực lượng chức năng chú trọng khả năng vận hành thực tế của hệ thống báo cháy, chữa cháy; tình trạng hoạt động của bình chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố và biển chỉ dẫn thoát nạn. Các khu vực phòng hát, cầu thang, cửa thoát hiểm cũng được rà soát để bảo đảm không bị hàng hóa, vật dụng che chắn, cản trở khi có tình huống khẩn cấp.

Kiểm tra cả các cơ sở hoạt động âm nhạc

Trước nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố đang tăng cường rà soát, kiểm tra và hướng dẫn các điều kiện an toàn PCCC tại những cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường và các cơ sở ăn uống có hoạt động âm nhạc trên địa bàn. Công tác kiểm tra chú trọng khả năng sử dụng thiết bị, tổ chức thoát nạn và xử lý sự cố của nhân viên tại cơ sở.

Thượng úy Lê Ngọc Sáng, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố cho biết: Qua kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, lực lượng chức năng chú trọng hướng dẫn chủ cơ sở và nhân viên nhận diện những nguy cơ có thể phát sinh cháy nổ. Bên cạnh trang bị phương tiện, các cơ sở cần tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ; đồng thời hướng dẫn nhân viên thực hành sử dụng bình chữa cháy, hệ thống báo cháy và phương tiện chữa cháy tại chỗ để có thể xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố.

Thượng úy Lê Ngọc Sáng khuyến cáo: Khi phát hiện cháy, người có mặt tại hiện trường cần bình tĩnh, quan sát biển chỉ dẫn, không sử dụng thang máy; khi di chuyển qua khu vực có khói phải cúi thấp người, dùng khăn hoặc vải thấm nước che mũi, miệng nếu có điều kiện.