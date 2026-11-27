Đồng chí K’Chiêm, Viện trưởng VKSND khu vực 3, tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Vừa qua, tại VKSND khu vực 3, tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị liên ngành rà soát, đối chiếu nguồn tin về tội phạm và các vụ án hình sự tạm đình chỉ thuộc địa bàn quản lý.

Tham dự hội nghị có đồng chí K’Chiêm, Viện trưởng VKSND khu vực 3 cùng lãnh đạo Viện và các Kiểm sát viên được phân công.

Về phía Công an tỉnh Lâm Đồng có Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Phòng PC01, PC02, PC03 cùng các Điều tra viên được phân công.

Tại hội nghị, hai ngành tập trung rà soát danh sách nguồn tin về tội phạm, vụ án hình sự tạm đình chỉ giữa VKSND khu vực 3 với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã trên địa bàn.

Trong đó, các vụ việc sắp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được đặc biệt lưu ý để kịp thời tổ chức họp, trao đổi và thống nhất hướng xử lý.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí K’Chiêm yêu cầu các Kiểm sát viên được phân công theo địa bàn và phòng nghiệp vụ chủ động phối hợp với Điều tra viên phụ trách của các Phòng nghiệp vụ và Công an xã.

Việc rà soát, đối chiếu phải thực hiện cụ thể đối với từng nguồn tin, từng vụ án, bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác và thống nhất giữa hai ngành.

Kết thúc buổi làm việc, hai đơn vị đã lập danh sách thống nhất các nguồn tin về tội phạm và vụ án hình sự tạm đình chỉ.

Trên cơ sở danh sách này, Kiểm sát viên và Điều tra viên tiếp tục theo dõi, kịp thời phục hồi giải quyết đối với những vụ việc, vụ án mà lý do tạm đình chỉ không còn; đồng thời xây dựng kế hoạch xác minh, khắc phục nguyên nhân tạm đình chỉ đối với từng trường hợp.

Kết quả rà soát là cơ sở để hai ngành tiếp tục quản lý chặt chẽ các nguồn tin, vụ án tạm đình chỉ, hạn chế tình trạng kéo dài, nhất là không để hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự do nguyên nhân chủ quan. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.