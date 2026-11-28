Công an xã Phú Lâm kiểm tra công tác đăng ký, quản lý cư trú tại địa bàn. Ảnh: CA

Quên đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú

Giữa tháng 11-2026, qua kiểm tra việc đăng ký, quản lý cư trú tại các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh và công trình xây dựng có bố trí nơi lưu trú cho công nhân, Công an xã Thọ Sơn phát hiện 3 trường hợp vi phạm quy định về đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú. Cả 3 trường hợp đều bị lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Trước đó, Công an xã Phú Lâm đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, rà soát việc ghi nhận thông tin khách thuê trọ và thực hiện thông báo lưu trú. Qua đó, lực lượng công an lập biên bản xử lý một số trường hợp không chấp hành.

Từ các trường hợp nêu trên cho thấy, việc chấp hành quy định về cư trú còn hạn chế, nhất là tại khu nhà trọ, cơ sở kinh doanh lưu trú. Lỗi thường gặp là người dân chuyển đến nơi ở mới nhưng không đăng ký tạm trú. Nhiều người thuê nhà để làm việc, học tập trong thời gian dài cho rằng chỉ cần có hợp đồng thuê nhà hoặc được chủ nhà đồng ý là đủ.

Theo Luật Cư trú năm 2020, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đăng ký thường trú từ 30 ngày trở lên phải đăng ký tạm trú. Thời hạn tạm trú tối đa 2 năm và được gia hạn nhiều lần.

Đối với thông báo lưu trú, thành viên hộ gia đình hoặc người đại diện, người được giao quản lý cơ sở lưu trú có trách nhiệm thông báo với cơ quan đăng ký cư trú khi có người đến lưu trú. Việc thông báo phải thực hiện trước 23h ngày bắt đầu lưu trú; nếu người đến sau 23h thì thông báo trước 8h sáng hôm sau. Trường hợp lưu trú tại nhà riêng nhưng không có thành viên hộ gia đình ở đó, người đến lưu trú phải tự thông báo.

Theo luật sư Phạm Văn Nghĩa, Đoàn Luật sư thành phố, người dân cần phân biệt đăng ký tạm trú và thông báo lưu trú vì 2 thủ tục có điều kiện áp dụng khác nhau. Đăng ký tạm trú dành cho người đến sinh sống tại địa điểm mới từ 30 ngày trở lên và đáp ứng điều kiện luật định còn thông báo lưu trú áp dụng với người đến lưu trú qua đêm.

"Không ít người nghĩ chỉ cần báo với chủ nhà, chủ nhà trọ hoặc tổ trưởng khu phố là đã hoàn thành nghĩa vụ. Tuy nhiên, việc thông báo phải đúng đối tượng, thời hạn và hình thức pháp luật quy định" - luật sư Phạm Văn Nghĩa lưu ý.

Người dân có thể thông báo lưu trú bằng nhiều hình thức: trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú; qua điện thoại, thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú; Cổng dịch vụ công quốc gia; ứng dụng VNeID hoặc phần mềm thông báo lưu trú.

Không để chủ quan trong khai báo tạm vắng

Ngoài đăng ký tạm trú và thông báo lưu trú, người dân cần lưu ý nghĩa vụ khai báo tạm vắng. Theo Luật Cư trú năm 2020, một số trường hợp phải khai báo gồm: người đang bị áp dụng biện pháp quản lý, giám sát theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; người được hưởng án treo, bị quản chế hoặc đang chấp hành một số biện pháp xử lý hành chính theo quy định.

Việc khai báo phải đúng thời hạn, hình thức và cơ quan tiếp nhận. Người dân cần tìm hiểu mình có thuộc trường hợp bắt buộc hay không, tránh nhầm lẫn giữa việc thông báo cho người thân, tổ dân phố với nghĩa vụ khai báo tạm vắng.

Luật sư Phạm Văn Nghĩa lưu ý: Người dân cần cung cấp thông tin chính xác khi thực hiện thủ tục cư trú, không cho người khác mượn giấy tờ hoặc tài khoản định danh điện tử để khai báo sai thực tế. Khi chuyển đến nơi ở mới hoặc thuộc trường hợp phải khai báo tạm vắng, cần chủ động tìm hiểu, thực hiện đúng quy định.

Chấp hành nghiêm quy định về cư trú giúp người dân tránh bị xử phạt, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.