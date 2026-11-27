TP Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu giảm 10% số vụ phạm tội liên quan đến trẻ vị thành niên. Ảnh: CAĐN

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 587/KH-UBND về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người dưới 18 tuổi.

Theo Kế hoạch, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu hằng năm kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội liên quan đến người dưới 18 tuổi.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai nhiệm vụ bảo đảm nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Theo các cơ quan liên quan của TP Đà Nẵng, phương châm này được cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Rõ người & Rõ thẩm quyền: Phân định rõ trách nhiệm của lực lượng công an (nòng cốt tuần tra, quản lý), nhà trường và Sở GD&ĐT, các tổ chức đoàn thể (Thanh niên, Phụ nữ) và sự hỗ trợ công nghệ từ Sở KH&CN.

Rõ việc: Lập danh sách quản lý nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ cao; tổ chức các hoạt động giáo dục răn đe thực tế; ứng dụng công nghệ, AI và Bản đồ số để nhận diện, cảnh báo sớm nguy cơ.

Rõ tiến độ: Xây dựng lộ trình rà soát, lập hồ sơ quản lý định kỳ theo tháng/quý và trong các đợt cao điểm trấn áp tội phạm.

Rõ trách nhiệm & Rõ kết quả: Dùng tỷ lệ kéo giảm 10% số vụ việc và sự chuyển biến của đối tượng làm căn cứ đánh giá thi đua; xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu địa bàn để xảy ra phức tạp.

Cơ quan chức năng tại địa phương này nhấn mạnh sự kết hợp giữa "quản lý từ sớm, giáo dục từ đầu" và ứng dụng công nghệ số để giám sát các hội nhóm trên không gian mạng trước khi phát sinh phạm tội ngoài đời thực. Với đối tượng thanh thiếu niên đã nghỉ học, thiếu việc làm chiếm tỷ lệ lớn và là bài toán khó do đứt gãy kết nối quản lý từ môi trường học đường.

UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp các cơ sở giáo dục tổ chức ký cam kết giữa Công an - Nhà trường - Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nội dung cam kết tập trung vào việc học sinh không mang theo hung khí, vật cấm; không mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử; không tham gia tệ nạn xã hội và phụ huynh tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

Các chuyên gia cho rằng cần tạo sinh kế, cơ hội học tập cho thanh thiếu niên lầm lỡ để tránh tái phạm, đồng thời khẳng định gia đình vẫn là tuyến phòng thủ then chốt để ngăn chặn sự buông lỏng quản lý từ sớm.

Trước đó, thông tin của Viện KSND TP Đà Nẵng cho biết, qua công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự đã thấy rằng, trên địa bàn địa phương đã phát sinh tệ nạn các thiếu niên tụ tập, thành lập các băng nhóm ở các độ tuổi khác nhau thực hiện các hành vi như: Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản, Cố ý gây thương tích (khoản 6 Điều 134 Bộ luật Hình sự)… Phát sinh nhiều nhất là hành vi Gây rối trật tự công cộng.

"Các đối tượng thông qua mạng xã hội, thành lập đặt tên các hội, nhóm như: Cái bang, Xóm chùa, Ngũ bang… để tụ tập, kêu gọi, liên lạc với nhau tham gia đuổi đánh nhau trên đường phố. Các đối tượng thường tụ tập 40-50 người khoảng từ 20h tối hôm trước đến 3h sáng ngày hôm sau, sử dụng hung khí như dao quắm, kiếm, đao tự tạo, mã tấu; vỏ chai bia... đi trên 15-20 xe máy thay đổi kết cấu ống xả, pít tông tạo ra những âm thanh lớn khi di chuyển trên các tuyến đường trung tâm, đông người qua lại. Khi di chuyển, các đối tượng la hét, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, giơ cao hung khí để thị uy, đuổi đánh, chém nhau để giải quyết mâu thuẫn, thậm chí đánh chém cả những người đi đường không liên quan, gây mất trật tự, làm tắc nghẽn giao thông, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người đi đường và người dân quanh khu vực", thông tin từ Viện KSND TP Đà Nẵng cho biết.

Theo thống kê, trong năm 2025, riêng cấp phúc thẩm tại TP Đà Nẵng (cũ - xét kháng cáo đối với những bản án sơ thẩm của các khu vực 1, 2, 3, 4) đã thụ lý, xét xử 64 vụ/ 144 bị cáo chưa thành niên phạm tội; trong đó có 31 vụ/ 92 bị cáo phạm tội Gây rối trật tự công cộng (chiếm 48,4%) với mức hình phạt từ cho hưởng án treo cho đến tù giam.

Có những bị cáo mặc dù chưa đủ 18 tuổi nhưng đã có từ 2 đến 3 bản án về tội Gây rối trật tự công cộng trên các địa bàn; chưa kể hàng chục đối tượng có tuổi đời dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Từ tình hình thực tế này, Viện KSND TP Đà Nẵng cũng đã có các hướng dẫn, đề xuất từ gia đình (trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con cái; tạo môi trường tình cảm, quan tâm, chia sẻ), tới nhà trường (giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh tệ nạn xã hội, môi trường học đường thân thiện)

Ngoài ra, địa phương cũng tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên, tăng cường vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, các tổ chức xã hội trong việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên cũng như kiểm soát, hạn chế các sản phẩm văn hóa độc hại; đấu tranh với tội phạm lợi dụng, lôi kéo trẻ em.

"Việc tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật tại các trường học, địa phương; trong đó vai trò tuyên truyền thông qua các phiên tòa giả định là hết sức quan trọng, từ đó giảm thiểu tội phạm trẻ vị thành niên, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn", Viện KSND TP Đà Nẵng cho biết.