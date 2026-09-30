Mạo danh thiếu tướng quân đội để lừa tiền tỷ

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Dũng (SN 1981, ở Hải Phòng) mức án 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng cuối năm 2018, do không có nhu cầu sử dụng nên anh Đinh Quang C. (SN 1986), chủ sở hữu một căn hộ chung cư tại Hà Nội, rao bán căn hộ trên. Biết thông tin, Dũng giả vờ hỏi mua và anh C. đồng ý bán căn hộ với giá 40 tỷ đồng.

Quá trình trao đổi mua bán, Dũng nói dối anh C. rằng mình là thiếu tướng trong quân đội, đồng thời đề nghị anh C. cho ở nhờ căn hộ một thời gian để thu xếp tiền mua nhà. Tin tưởng Nguyễn Quang Dũng có khả năng mua nhà, anh C. đồng ý cho Dũng vào ở nhờ tại căn hộ.

Theo cáo buộc, cuối năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Duy P. (SN 1984, ở Hà Nội) quen biết bị cáo Dũng. Khi đó, Dũng tự giới thiệu có quan hệ với nhiều lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.

Khoảng đầu năm 2019, Dũng mời anh P. về quê tại xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Anh P. rủ thêm bạn là Trần Văn T. (SN 1984, ở Hà Nội) đi cùng.

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Tại đây, anh P. và anh T. gặp Dũng cùng hai người bạn của bị cáo. Dũng tự giới thiệu với mọi người rằng mình là thiếu tướng trong quân đội, có nhiều mối quan hệ và do tính chất đặc thù công việc nên không thường xuyên có mặt tại trụ sở cơ quan.

Do làm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và muốn mở rộng các mối quan hệ, anh Trần Văn T. chủ động xin số điện thoại của Dũng để giữ liên lạc. Sau lần gặp mặt, Dũng nhiều lần mời anh T. đến chơi tại căn hộ của anh C. ở phố Hoa Lan 7, đồng thời nói rằng căn hộ này là của mình.

Khi tạo được lòng tin với anh T., Dũng tiếp tục nói dối rằng bản thân đang cần tiền để phục vụ việc mua vũ khí cho Bộ Quốc phòng, rồi đặt vấn đề vay tiền. Tin bị cáo là người có chức vụ và muốn tạo dựng mối quan hệ, anh T. đã chuyển cho Dũng tổng cộng 4,5 tỷ đồng.

Lộ mặt kẻ lừa đảo

Sau nhiều lần đòi tiền nhưng không được, người bị hại gửi đơn đến Công an Hà Nội tố giác Nguyễn Quang Dũng. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định bị cáo Dũng không hề công tác tại đơn vị như người này tự giới thiệu.

Về phía bị cáo, sau khi nhận tiền, Dũng khai đã sử dụng để chi tiêu cá nhân và cùng một người quốc tịch Trung Quốc mua một viên đá hủy kính với giá 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, Dũng không cung cấp được tài liệu chứng minh lời khai này.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Nguyễn Quang Dũng bỏ trốn sang châu Âu, di chuyển qua nhiều nước và bị cơ quan công an truy nã. Đến tháng 1/2026, bị cáo trốn sang Thái Lan. Cơ quan điều tra vận động Dũng ra đầu thú.

Ngày 7/3/2026, Nguyễn Quang Dũng đã chủ động liên hệ với cơ quan công an, xin được về Việt Nam đầu thú. Đến ngày 10/3, cơ quan điều tra tiếp nhận đối tượng và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Về trách nhiệm dân sự, ngày 6/4/2022, chị H. (là bạn của bị cáo) đã tự nguyện nộp số tiền 200 triệu đồng bồi thường cho anh T. Ngày 12/6/2023, bị cáo Nguyễn Quang Dũng bồi thường 4,2 tỷ đồng cho người bị hại nên anh T. không có yêu cầu gì khác.