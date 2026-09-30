Chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài, rồi từ Đà Nẵng vào Khánh Hòa lẩn trốn

Trước đó vào ngày 17/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của ông W.Q (SN 1996, người nước ngoài) về việc bị chiếm đoạt 30.000 USD.

Cụ thể, do có nhu cầu đổi ngoại tệ, ông W.Q nhiều lần nhờ Trần Văn Quân làm dịch vụ đổi tiền. Ngày 13/9, ông W.Q liên hệ với Quân qua tài khoản WeChat có tên “Wang”, đề nghị đổi USD sang tiền Trung Quốc.

Đối tượng Trần Văn Quân tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trưa cùng ngày, Quân điều khiển ô tô đến nơi ở của ông W.Q tại phường An Hải (TP Đà Nẵng). Ông W.Q giao cho Quân 30.000 USD, nhờ đổi sang tiền Trung Quốc và chuyển toàn bộ số tiền sau khi quy đổi vào tài khoản ngân hàng của mình.

Quân cho biết chưa có sẵn tiền Trung Quốc, cần tìm người để đổi rồi mới chuyển lại. Tin tưởng do đã nhiều lần giao dịch trước đó, ông W.Q đồng ý, cung cấp mã QR tài khoản ngân hàng cho Quân rồi đi vào sòng bài.

Tuy nhiên, sau khi nhận 30.000 USD, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đối tượng chặn liên lạc, xóa kết bạn với ông W.Q trên WeChat rồi điều khiển ô tô rời Đà Nẵng, chạy thẳng vào Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để lẩn trốn.

Xác định số tài sản bị chiếm đoạt lớn, vụ việc liên quan người nước ngoài, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an TP và nhanh chóng chỉ đạo triển khai tổ công tác gồm nhiều điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm tập trung truy xét, quyết tâm làm rõ đối tượng gây án.

Sau quá trình truy xét khẩn trương, lực lượng cảnh sát hình sự xác định đối tượng nghi vấn là Trần Văn Quân và lúc này Quân đã rời Đà Nẵng, đang lẩn trốn tại Nha Trang.

Ngay khi xác định được nơi đối tượng ẩn náu, Phòng Cảnh sát hình sự lập tức cử tổ công tác tinh nhuệ phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai bắt giữ, đưa Quân về cơ quan công an để đấu tranh, làm rõ.

Kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện trong chiếc ba lô màu đen Quân mang theo có 30.000 USD, đúng bằng số tiền ông W.Q trình báo bị chiếm đoạt. Đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tang vật tạm giữ gồm 30.000 USD, 1 ô tô Mazda CX5, 1 điện thoại iPhone 17 Pro cùng một số vật dụng, giấy tờ tùy thân của Trần Văn Quân.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.