VKSND tối cao thông qua dự thảo kết luận kiểm sát tại Công an tỉnh Lào Cai

Tại Hội nghị, Đoàn trực tiếp kiểm sát đã thông qua dự thảo kết luận, nêu rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai.

Hội nghị do đồng chí Mai Thị Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ 12, Trưởng đoàn trực tiếp kiểm sát chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ 12, Phó Trưởng đoàn; đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Viện trưởng; đồng chí Lê Việt Hòa, Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Lào Cai và các thành viên Đoàn trực tiếp kiểm sát VKSND tối cao; đồng chí Thượng tá Nguyễn Huy Hiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai; đồng chí Trung tá Lê Hồng Phong, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai; đồng chí Trung tá La Văn Điệp. đội trưởng đội tham mưu tổng hợp phòng PC01 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Nguyễn Đình Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ 12, Phó trưởng đoàn thông qua dự thảo kết luận.

Qua trực tiếp kiểm sát, Đoàn công tác đánh giá Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Việc trực tiếp kiểm sát nhằm kiểm tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm các khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, phân loại và giải quyết đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, đúng thời hạn và có căn cứ.

Đồng chí Mai Thị Nam, Vụ trưởng Vụ 12, Trưởng Đoàn phát biểu.

Đồng chí Trưởng đoàn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, tố cáo; qua kiểm sát phải kịp thời phát hiện, làm rõ và kiến nghị khắc phục những vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tố tụng.Đồng thời, Đoàn yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong theo dõi, kiểm tra việc giải quyết đơn và khắc phục các thiếu sót được phát hiện qua kiểm sát.

Đoàn yêu cầu duy trì việc theo dõi, quản lý hồ sơ, sổ ghi chép và tài liệu theo quy định; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác giải quyết đơn, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng công tác.

Thượng tá Nguyễn Huy Hiệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai phát biểu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác cũng chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong công tác phân loại, thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Đoàn kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo khẩn trương khắc phục, tổ chức rút kinh nghiệm và thực hiện đầy đủ các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, kiểm tra việc thực hiện sau kiểm sát và bảo đảm các thiếu sót được khắc phục thực chất, đúng thời hạn.

Đồng chí Mai Thị Nam, Vụ trưởng Vụ 12, Trưởng Đoàn phát biểu.

Thay mặt đơn vị được kiểm sát, đồng chí Thượng tá Nguyễn Huy Hiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai tiếp thu toàn bộ nội dung dự thảo kết luận; khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc khắc phục những tồn tại, thiếu sót, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.