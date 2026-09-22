Mạc Văn Khoa bỏ phố về quê

Giữa những ồn ào xoay quanh thông tin vỡ nợ 100 tỷ đồng, hình ảnh đời thường của Mạc Văn Khoa bất ngờ được khán giả chú ý trở lại. Trước đó, vào giữa tháng 6, nam diễn viên từng đăng tải một đoạn video ghi lại chuyến khám phá khu vườn tại quê nhà. Không sân khấu, không ánh đèn hay những hình ảnh hào nhoáng, Mạc Văn Khoa xuất hiện gần gũi trong không gian cây trái xanh mát.

Trong video, nam diễn viên diện trang phục đơn giản, tự mình dẫn khán giả đi một vòng quanh khu vườn. Xung quanh anh là khung cảnh đậm chất làng quê với nhiều loại rau, cây ăn trái được trồng xen kẽ. Từ rau muống, rau đay, rau dền, mồng tơi đến bí đỏ, bí đao, mướp đắng, mướp đều xuất hiện trong khu vườn xanh ngát.

Mạc Văn Khoa khoe đám rau mồng tơi xanh ngát. Ảnh: FBNV

Không chỉ giới thiệu cây trái, Mạc Văn Khoa còn trực tiếp hái và thưởng thức những sản vật có trong vườn. Anh cầm quả thanh long vừa hái, vui vẻ giới thiệu rồi ăn ngay tại chỗ. Phía sau nam diễn viên là những hàng cây xanh um, tạo nên khung cảnh dân dã, yên bình khác hẳn hình ảnh thường thấy của một nghệ sĩ hoạt động trong showbiz.

Khu vườn còn có nhiều loại cây ăn trái như mít, quất, nhãn, sim, xoài. Qua cách Mạc Văn Khoa hào hứng khám phá từng góc nhỏ, có thể thấy anh khá thích thú với không gian gần gũi với thiên nhiên. Những khoảnh khắc này cũng phần nào cho thấy cuộc sống của nam diễn viên bên ngoài công việc nghệ thuật.

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992, quê Hải Dương. Anh bắt đầu được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân Cười Xuyên Việt năm 2015, từ đó từng bước phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực hài, truyền hình và điện ảnh.

Mạc Văn Khoa đi câu cá. Ảnh: FBNV

Trên màn ảnh rộng, Mạc Văn Khoa tạo dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Cua lại vợ bầu, Lật mặt: Nhà có khách, Lật mặt: 48H, Siêu lừa gặp siêu lầy và Út Lan: Oán linh giữ của. Các bộ phim nổi bật mà anh góp mặt từng mang về tổng doanh thu hơn 700 tỷ đồng, tuy nhiên đây là doanh thu phòng vé của các tác phẩm, không phải tài sản hay thu nhập cá nhân của nam diễn viên.

Bên cạnh nghệ thuật, Mạc Văn Khoa còn cùng gia đình kinh doanh chuỗi bún đậu mắm tôm. Chính hoạt động này trở thành một trong những nguyên nhân khiến anh vướng tin đồn thất thiệt thời gian qua.

Một số nội dung trên mạng xã hội cho rằng Mạc Văn Khoa vỡ nợ 100 tỷ đồng, phải đóng cửa chuỗi quán và hạn chế hoạt động nghệ thuật. Thông tin khiến người thân của nam diễn viên lo lắng, liên tục gọi điện hỏi thăm.

Trước tin đồn, Mạc Văn Khoa trực tiếp lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định "không có chuyện vỡ nợ 100 tỷ đồng". Nam diễn viên giải thích một số cơ sở kinh doanh dừng hoạt động là do hết hạn hợp đồng mặt bằng sau nhiều năm, có nơi được cân nhắc chuyển sang địa điểm mới hoặc thay đổi cách quản lý. Anh cho biết hoạt động kinh doanh của gia đình vẫn được duy trì.

Dù là một nghệ sĩ hoạt động trong showbiz Việt nhưng Mạc Văn Khoa vẫn yêu thích cảm giác tự tại và gần gũi với thiên nhiên yên bình. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, đoạn video về khu vườn được Mạc Văn Khoa đăng từ giữa tháng 6, tức trước thời điểm tin đồn vỡ nợ lan truyền. Vì vậy, hình ảnh “bỏ phố về quê” trong video không phải động thái được thực hiện sau ồn ào, mà đơn giản là một khoảnh khắc đời thường nam diễn viên chia sẻ với khán giả.

Từ sân khấu, màn ảnh đến kinh doanh, Mạc Văn Khoa hiện vẫn duy trì nhiều công việc cùng lúc. Sau ồn ào, nam diễn viên tiếp tục lựa chọn cuộc sống cân bằng giữa nghệ thuật, công việc kinh doanh và gia đình.