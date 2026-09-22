Ông trùm hoa hậu nhận xét đại diện Việt Nam ở Miss Grand International 2026

Miss Grand International 2026 đang diễn ra tại Thái Lan, quy tụ hơn 70 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Emoura Phạm là đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại cuộc thi năm nay và đang nhận được sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, Osmel Sousa - người được nhiều khán giả gọi là "ông trùm hoa hậu" đưa ra nhận xét về một số thí sinh nổi bật tại Miss Grand International 2026. Trong số những người đẹp được ông chú ý, đại diện Việt Nam Emoura Phạm cũng góp mặt.

"Ông trùm hoa hậu" Osmel Sousa nhận xét về đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026.

Theo chia sẻ của Osmel Sousa, ban đầu ông chỉ nhìn lướt qua Emoura Phạm. Tuy nhiên, sau đó, ông bắt đầu chú ý hơn khi đại diện Việt Nam thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng dự đoán của nhiều chuyên trang sắc đẹp cũng như nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Osmel Sousa đồng thời đặt câu hỏi về màu mắt của Emoura Phạm. Ông thắc mắc liệu màu mắt của người đẹp ở ngoài đời có giống với hình ảnh trong hồ sơ gửi đến tổ chức Miss Grand International hay không. Lý do là ông chưa có dịp gặp đại diện Việt Nam trực tiếp.

Nhận xét của Osmel Sousa nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Ông là nhân vật có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực hoa hậu, từng tham gia đào tạo và định hướng cho nhiều người đẹp nổi tiếng. Những nhận xét của ông vì thế thường được cộng đồng sắc đẹp quan tâm.

Trước đó, Osmel Sousa từng công khai dành sự yêu thích cho Bảo Ngọc tại Miss World. Kết quả, người đẹp Việt Nam tiến vào Top 6 chung cuộc, qua đó ghi dấu một trong những thành tích đáng chú ý của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Emoura Phạm đang được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật tại Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông từ năm 15 tuổi. Môi trường sống quốc tế giúp cô có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ và thích nghi với nhiều hoàn cảnh.

Đại diện Việt Nam cao 1,7 m, số đo ba vòng khoảng 79-59-92 cm. Cô gây chú ý với gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối và phong cách thời trang hiện đại.

Ngay từ những ngày đầu nhập cuộc tại Miss Grand International 2026, Emoura Phạm đã nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Đại diện Việt Nam thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động của cuộc thi với phong thái tự tin, nguồn năng lượng tích cực và khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

Emoura Phạm đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp khi xuất hiện tại các hoạt động thuộc Miss Grand International 2026.

Bên cạnh ngoại hình, người đẹp còn thể hiện sự tự tin trước ống kính, khả năng trình diễn và vốn ngoại ngữ. Cách tương tác thân thiện với các thí sinh cùng nguồn năng lượng tích cực cũng giúp Emoura Phạm tạo dấu ấn trong những ngày đầu tham gia Miss Grand International 2026.

Với phong độ hiện tại, Emoura Phạm đang được nhiều khán giả kỳ vọng đoạt thành tích cao, thậm chí là đăng quang Miss Grand International 2026.

Khán giả kỳ vọng Emoura Phạm đăng quang Miss Grand International 2026.

Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18/9 đến 10/10. Các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, cũng như bước vào các phần thi quan trọng như trình diễn áo tắm, thi tài năng, phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tọc... trước khi đến với đêm thi bán kết và chung kết.