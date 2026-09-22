Hành trình của 'Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh' tại các liên hoan phim quốc tế

Đoàn làm phim “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” tại Liên hoan phim quốc tế Toronto. (Ảnh: BHD)

Lần đầu hiện diện tại hạng mục lớn của Liên hoan phim quốc tế Toronto

Lần đầu tiên, “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh”, một bộ phim võ thuật cổ trang Việt Nam góp mặt tại hạng mục Gala Presentations (Đêm giới thiệu các dự án phim) của Liên hoan phim quốc tế Toronto (Canada), diễn ra từ 10 đến 20/9.

Theo nhà sản xuất BHD, không chỉ là phim Việt Nam đầu tiên, “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh” còn là phim Đông Nam Á đầu tiên tham dự hạng mục này của Toronto (TIFF), với tên quốc tế “Spirit Guardians: The Last Secret of the First Emperor”.

Phim "Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh" quay tại Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp)

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động sau khi phim ra mắt khán giả Việt Nam. Trong phần giới thiệu về bộ phim ở sách giới thiệu của Liên hoan phim, các giám tuyển của TIFF dành những lời đặc biệt cho thế giới điện ảnh mà “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh” xây dựng: “Phim làm gợi nhớ đến những bộ phim dã sử cuốn hút của Akira Kurosawa và được tạo điểm nhấn bằng những màn dàn dựng võ thuật đẹp đến nghẹt thở. Phim vừa mang nét sống động, kịch tính, vừa tràn ngập không khí lễ hội lộng lẫy. Bối cảnh, thiết kế mỹ thuật cầu kỳ và phục trang thủ công tinh xảo đã tái hiện một cách sống động vẻ đẹp hùng vĩ, mộc mạc của Việt Nam thế kỷ X. Đây là một câu chuyện mang tầm vóc sử thi, đồng thời là minh chứng rực rỡ cho sự bứt phá mạnh mẽ của nền điện ảnh Việt Nam mới”.

Gala Presentations là hạng mục danh giá của Liên hoan phim quốc tế Toronto, dành cho những phim điện ảnh có quy mô lớn được chiếu tại nhà hát Roy Thomson Hall, là một nhà hát biểu tượng của thành phố Toronto với quy mô 1.744 khán giả. Đây là hạng mục vốn dành riêng cho những bộ phim nổi bật của các đạo diễn gạo cội và gần như được coi là “sân nhà” của điện ảnh Bắc Mỹ.

Năm nay, cùng với “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh”, còn có một đại diện của điện ảnh châu Á nữa là “The Assassin” (Sát thủ/Kẻ sát nhân) của Hàn Quốc được trình chiếu tại hạng mục này.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình trả lời truyền thông quốc tế tại Liên hoan phim Toronto.

Trước buổi công chiếu, đoàn phim xuất hiện trên thảm đỏ TIFF tại RBC Red Carpet Gallery và giao lưu với khán giả. Đại diện “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh” có mặt tại Toronto gồm đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình; Giám đốc hành động, diễn viên Johnny Trí Nguyễn; Giám đốc sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh. Đặc biệt xuất hiện trên thảm đỏ cùng Johnny Trí Nguyễn lần này là con gái anh Taylor, Nguyễn Chánh Thanh An. Cô cũng đang học làm diễn viên và hiện tại đang sinh sống tại Los Angeles. Taylor đã bay từ Mỹ sang Toronto để xem phim và ủng hộ bố.

Những phản hồi tích cực từ TIFF

Giám đốc điều hành của TIFF Cameron Bailey đã chia sẻ cảm nghĩ của mình trong bưu thiếp viết tay gửi Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình: “Cảm ơn rất nhiều vì đã mang bộ phim “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh” đến với Toronto. Đây sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử đối với chúng tôi - Gala của TIFF lần đầu tiên dành cho một bộ phim đến từ Việt Nam!”.

Tại buổi công chiếu quốc tế đầu tiên tại hội trường Roy Thomson, bộ phim cũng được chính Cameron Bailey giới thiệu tới khán giả: “Đây là một bộ phim huyền sử lớn đưa chúng ta trở lại thời Đinh, một triều đại vào thế kỷ thứ 10 tại Việt Nam, nơi các chiến binh chiến đấu để bảo vệ một bí ẩn thiêng liêng. Và khi tôi nói từ “chiến đấu”, các bạn nhất định phải xem những cảnh giao tranh này. Chúng vô cùng mãn nhãn! Đây là buổi công chiếu mở rộng, và quý vị là những khán giả đầu tiên bên ngoài Việt Nam được thưởng thức bộ phim này, vì vậy chúng ta vô cùng hào hứng về điều đó. Khi xem bộ phim này vài tuần trước, tôi thực sự ấn tượng bởi sự tinh tế của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình trong việc kết hợp mọi yếu tố của nghệ thuật điện ảnh. Kịch bản phim rất hay. Chi tiết bối cảnh và trang phục trong phim thật tuyệt vời, vô cùng tỉ mỉ. Góc máy quay rất mượt mà và nhịp phim được duy trì rất tốt và xuyên suốt”.

Chia sẻ cảm xúc khi tham dự Gala của TIFF, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết anh vô cùng vinh dự được mời đến hạng mục Gala của TIFF. “Chúng tôi mới đặt được một trong những hòn đá đầu tiên của dòng phim huyền sử của Việt Nam. Và phía trước còn có cả một ngọn núi cao. Mong các bạn trẻ thế hệ sau sẽ tiếp tục kể những câu chuyện huyền sử Việt Nam ra thế giới”, anh nói.

Trong khuôn khổ TIFF, bộ phim có các suất chiếu dành cho công chúng tại Scotiabank Theatre Toronto - Cinema 1 với sức chứa 552 khán giả. Các khán phòng chiếu phim hầu như chật kín và cũng rất nhiều người ở lại xếp hàng chờ tham gia phần câu hỏi giao lưu sau buổi chiếu cùng đoàn phim ở cả hai buổi chiếu.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và Johnny Trí Nguyễn chụp ảnh cùng Cameron Bailey, Giám đốc Điều hành của TIFF. (Ảnh: BHD)

Tại lễ bế mạc TIFF vào 11 giờ sáng 20/9 (giờ Toronto), trong bài phát biểu tổng kết, Giám đốc điều hành Cameron Bailey đã nhắc đến bộ phim: “Truyền thống của Liên hoan phim quốc tế Toronto là giới thiệu với khán giả ở Toronto và những chuyên gia trong nghề những nền điện ảnh mới, công nghiệp và văn hóa làm phim mới trên thế giới. Và ‘Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh’ là sự kiện phim Việt Nam lớn nhất mà chúng tôi lần đầu tiên giới thiệu trong hạng mục Gala. Đây thực sự là một thành công rất đáng ghi nhận. Khi bộ phim có thêm suất chiếu lại và bước vào một khán phòng chật kín khán giả, chứng kiến mọi người thực sự bị bộ phim này cuốn hút là một cảm giác thật tuyệt vời!”.

Từ Toronto đến Bangkok và Busan

Từ Toronto, bộ phim sẽ tiếp tục hành trình đến Liên hoan phim Quốc tế Bangkok tại Thái Lan vào cuối tháng 9 này và Liên hoan phim Quốc tế Busan tại Hàn Quốc vào giữa tháng 10.

Ba điểm đến Toronto, Bangkok và Busan mở ra một hành trình mới cho bộ phim sau khi ra mắt tại quê nhà: từ một câu chuyện được lấy cảm hứng từ truyền thuyết lưu truyền trên vùng đất cố đô Hoa Lư, những cảnh sắc Ninh Bình và những hình dung về Việt Nam thế kỷ X qua thế giới tưởng tượng của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được toàn bộ ê-kíp góp sức xây dựng đến với những khán giả thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh, các diễn viên Hồ Anh Thu, Kaity Nguyễn quảng bá cho "Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh" tại Liên hoan phim Cannes 2025.

Trước khi chính thức bấm máy, hồi tháng 5/2025, “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh” đã được giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes. Tại đây, phim được giới thiệu đến các nhà phát hành phim trên thế giới trong hội thảo, tiệc Vietnam Cine Cocktail, tại gian hàng Việt Nam ở chợ phim cũng như trực tiếp đến nhiều khách hàng tiềm năng. Phim cũng được tạp chí Deadline, một tạp chí của Mỹ chuyên về điện ảnh, bản tin Thị trường Cannes (Cannes Market News) đưa tin về phim, khẳng định sự quan tâm của giới làm phim quốc tế đối với dự án đặc sắc này.

“Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh” do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động. Câu chuyện lấy cảm hứng từ truyền thuyết về bảy vị tráng sĩ nhận trách nhiệm đưa 99 quan tài của Đinh Tiên Hoàng Đế nhằm đánh lạc hướng kẻ thù. Khi hai người trẻ bị cuốn vào hành trình và sự lựa chọn của họ trước những điều lớn hơn bản thân mình.

Tác phẩm quy tụ đông đảo dàn diễn viên nhiều thế hệ: Johnny Trí Nguyễn, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Lê Vũ Long, Hứa Vĩ Văn, Đăng Trần … Phim hiện đang ở tuần chiếu thứ 4 và vẫn đang được chiếu tại một số rạp trên toàn quốc.