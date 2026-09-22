Náo loạn vì Lisa (BlackPink) khoác tay bạn trai

Tối 21/9, mạng xã hội X và Weibo lan truyền video ghi lại cảnh Lisa và Blue Pongtiwat xuất hiện cùng nhau ở London, Anh. Hai ngôi sao Thái Lan được nhìn thấy ghé cửa hàng đồ chơi, sau đó đi bộ trên phố. Đáng chú ý, Lisa chủ động đi sát và khoác tay Blue khi cả hai di chuyển trên đường.

Khoảnh khắc này chỉ đúng 3 giây nhưng gần như khiến mạng xã hội nổ tung. Video gốc trên X thu hút hơn 8,4 triệu lượt xem chỉ trong chưa đến một ngày. Ngoài ra, nó còn được vô số tài khoản chia sẻ lại, khiến “Lisa boyfriend” (bạn trai Lisa) trở thành từ khóa tìm kiếm thịnh hành.

Hình ảnh được cho là Lisa khoác tay Blue. Nguồn: X.

Tin đồn Lisa hẹn hò Blue nhận phản ứng trái chiều. Một bộ phận ủng hộ mối quan hệ này. Họ cho rằng Lisa đã 29 tuổi, có quyền yêu đương và tận hưởng đời sống riêng tư.

Những người khác nhận định chỉ một cái khoác tay chưa thể nói lên điều gì, bởi bạn bè thân thiết cũng có thể làm vậy.

Ngoài những ý kiến mang tính thảo luận, suy đoán, không ít cư dân mạng tỏ ra gay gắt. Họ sử dụng những từ ngữ nặng nề, cáo buộc Blue “dựa hơi” Lisa và không xứng với người đẹp sinh năm 1997.

Lisa cũng bị mắng mải mê yêu đương mà bỏ bê BlackPink cũng như người hâm mộ. Có người nhắc lại thái độ hời hợt của ngôi sao Rockstar trong dịp kỷ niệm 10 năm BlackPink ra mắt, chỉ dành chút ít thời gian ở cùng nhóm và giao lưu fan, rồi bay sang Nhật Bản để hội ngộ Blue.

Blue Pongtiwat Tangwancharoen sinh ngày 15/3/2000, kém Lisa ba tuổi. Anh là diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Thái Lan.

Blue sở hữu ngoại hình điển trai.

Blue bước vào ngành giải trí từ khi còn nhỏ, được biết tới qua các phim như Krong Kam, Leh Game Rak, You are My Heartbeat, The Family và đặc biệt là Ready, Set, Love của Netflix. Theo South China Morning Post, anh là nghệ sĩ đa năng, từng học ngành điện ảnh và truyền thông kỹ thuật số tại Đại học Srinakharinwirot (Thái Lan).

Blue đang phát triển sự nghiệp âm nhạc. Năm 2026, anh hợp tác với nam ca sĩ Thái Lan TEN trong dự án âm nhạc You Give Me Butterflies. Tháng 8, anh ra mắt ca khúc solo Kiss, Come Kiss dưới sự quản lý của LOVEiS Entertainment.

Blue sở hữu ngoại hình ưa nhìn với chiều cao 1,83 m. Một số phương tiện truyền thông gọi anh là “Cha Eun Woo của Thái Lan”.

Mối quan hệ giữa Lisa và Blue Pongtiwat được chú ý từ đầu năm 2026, khi nam diễn viên Thái Lan xuất hiện trong tiệc sinh nhật lần thứ 29 của nữ ca sĩ. Blue sau đó đăng ảnh chụp thân thiết cùng Lisa tại bãi biển, kèm lời chúc sinh nhật.

Lisa và Blue thân thiết trong tiệc sinh nhật của em út BlackPink.

Từ đó, cả hai liên tục bị đặt nghi vấn đi cùng nhau tại Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản. Một số nguồn tin còn cho rằng Blue từng gặp gỡ gia đình Lisa. Mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh về buổi gặp mặt nhưng không có kiểm chứng.

Tin đồn tăng nhiệt vào tháng 8, trong bối cảnh Lisa được cho là đã chia tay doanh nhân Pháp Frédéric Arnault. Tuy nhiên, Lisa và Arnault chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ, tất cả chỉ dừng ở đồn đoán.

Lisa và Blue cũng chưa lên tiếng về tin đồn tình cảm. Trên thực tế, hai người vốn đã quen biết và chơi thân trong nhiều năm.