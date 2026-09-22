Giữa trời mưa lớn, 2 thanh niên có hành động khiến ai cũng ngoái nhìn

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội vừa chia sẻ khoảnh khắc hài hước của 2 nam thanh niên giữa lúc trời đang đổ mưa lớn. Thay vì nhanh chóng tìm chỗ trú hoặc trở về nhà như nhiều người khác, hai anh chàng lại có hành động khiến người đi đường không khỏi chú ý.

Theo đoạn clip được chia sẻ, thời điểm này trời đang mưa khá lớn. Trong khi các phương tiện trên đường đều vội vã di chuyển, 2 nam thanh niên lại dừng xe máy bên đường, mặc áo mưa rồi cùng nhau tiến về khu vực vui chơi dành cho trẻ em.

Khoảnh khắc "trở về tuổi thơ" của 2 thanh niên gây chú ý trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Tại đây, cả hai vô tư leo trèo, chạy nhảy và nô đùa quanh cầu trượt, xích đu. Dường như cơn mưa chẳng thể làm giảm sự phấn khích của hai anh chàng. Cả hai liên tục vui chơi, tạo nên cảnh tượng khá trái ngược với không khí vội vã của những người đang tìm cách tránh mưa.

Hành động bất ngờ của 2 nam thanh niên nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những người đi ngang qua. Không ít người phải ngoái lại nhìn khi bắt gặp cảnh hai anh chàng mặc áo mưa nhưng vẫn vô tư chơi đùa giữa lúc trời mưa.

Sau khi được ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, khoảnh khắc này lập tức nhận được nhiều sự quan tâm. Dân tình không khỏi bật cười trước sự nghịch ngợm và vô tư của hai nam thanh niên.

Nhiều người cho rằng có lẽ hai anh chàng đã tranh thủ một trận mưa để tìm lại cảm giác vui chơi như thời còn nhỏ. Khoảnh khắc đời thường nhưng hài hước này cũng nhanh chóng trở thành chủ đề khiến cộng đồng mạng thích thú.