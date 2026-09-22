5 item thời trang unisex giúp tủ đồ tối giản trở nên thời thượng hơn

Khi ranh giới giữa thời trang nam và nữ ngày càng trở nên linh hoạt, những thiết kế unisex cũng dần trở thành một phần tự nhiên của tủ đồ đương đại. Không bị bó buộc bởi phom dáng hay quy chuẩn giới tính, thời trang unisex đặc biệt phù hợp với tinh thần tối giản nhờ đường cắt gọn gàng, bảng màu dễ ứng dụng và khả năng biến hóa linh hoạt.

Nếu đang tìm kiếm những món đồ có thể mặc theo nhiều cách mà vẫn giữ được dấu ấn cá nhân, 5 thiết kế dưới đây là những gợi ý đáng cân nhắc.

Áo sơ mi kẻ sọc

Không cần chiết eo hay phom ôm sát, áo sơ mi unisex ghi dấu bằng những đường cắt rộng rãi, phần vai trễ và cảm giác tự do đặc trưng. Những đường kẻ sọc hoặc caro bản lớn giúp thiết kế quen thuộc trở nên nổi bật hơn mà không cần quá nhiều lớp layer hay phụ kiện.

Để giữ tinh thần tối giản nhưng vẫn hiện đại, hãy phối sơ mi oversized cùng quần tây ống rộng rủ nhẹ, túi tote và sneaker. Sự tương phản giữa phom rộng và những đường nét gọn gàng giúp tổng thể cân bằng, thoải mái mà vẫn có chủ đích.

Áo sơ mi unisex ghi dấu bằng những đường cắt rộng rãi, phần vai trễ và cảm giác tự do đặc trưng

Hoodie trung tính

Hoodie từ lâu đã là một trong những món đồ thời trang unisex dễ ứng dụng nhất. Khi được tiết chế về chi tiết và lựa chọn những gam màu trung tính như kem, be, xám khói hay nâu đất, thiết kế này có thể bước ra khỏi hình ảnh thuần streetwear để trở nên tinh tế và chỉn chu hơn.

Chất liệu cũng đóng vai trò quan trọng. Nỉ bông tạo cảm giác trẻ trung, năng động, trong khi cashmere hoặc những chất liệu mềm mại có thể nâng tầm diện mạo. Hoodie phom rộng có thể kết hợp cùng quần denim, quần âu hoặc khoác dưới trench coat, tạo nên nhiều sắc thái khác nhau cho cùng một món đồ.

Áo khoác da

Nếu tủ đồ tối giản thường gắn với những đường nét tiết chế, áo khoác da là cách thú vị để đưa thêm cá tính vào tổng thể. Các kiểu dáng bomber, biker hay jacket cổ điển với gam đen, nâu dễ dàng kết hợp cùng áo thun, sơ mi, denim hoặc quần âu.

Đặc biệt, một chiếc biker jacket phom boxy với những chi tiết kim loại vừa phải có thể tạo nên vẻ mạnh mẽ mà không làm mất đi tính ứng dụng. Với tủ đồ unisex, đây cũng là món đồ có khả năng thay đổi hoàn toàn sắc thái của một bản phối cơ bản.

Set denim đơn sắc

Denim vốn là chất liệu vượt qua nhiều xu hướng và giới hạn giới tính. Khi được đưa vào những bộ phối đồng màu, chất liệu này tạo nên diện mạo liền mạch, hiện đại mà không cần quá nhiều điểm nhấn.

Xanh indigo nguyên bản hay xám khói đều là những lựa chọn dễ ứng dụng. Một chiếc jacket ton-sur-ton cùng quần jeans ống đứng, quần ống rộng hoặc shorts ngang gối giúp giải phóng phom dáng và tạo cảm giác phóng khoáng. Chính sự đồng điệu về màu sắc khiến set denim trở nên nổi bật mà vẫn giữ được tinh thần tối giản.

Denim là chất liệu vượt qua nhiều xu hướng và giới hạn giới tính

Blazer oversized

Trong tủ đồ đương đại, blazer oversized gần như đã trở thành một thiết kế kinh điển. Lấy cảm hứng từ menswear, phom áo rộng với phần vai đứng dáng mang đến vẻ sắc sảo nhưng không quá cứng nhắc, đồng thời tạo nên điểm giao thoa thú vị giữa nét lịch lãm và tinh thần tự do.

Một chiếc blazer oversized có thể kết hợp cùng quần denim phom đứng hoặc ống rộng, sau đó hoàn thiện bằng loafer da để tạo nên diện mạo chỉn chu. Ngược lại, khi đi cùng những món đồ casual hơn, blazer lại mang đến sự ngẫu hứng và trẻ trung.

Điểm hấp dẫn của thời trang unisex không nằm ở việc xóa bỏ khác biệt, mà ở khả năng mở rộng cách mỗi người định hình phong cách. Với những đường cắt linh hoạt, màu sắc dễ phối và tính ứng dụng cao, 5 thiết kế trên có thể trở thành những mảnh ghép nền tảng cho một tủ đồ tối giản nhưng không đơn điệu.