Cuộc sống của đệ nhất mỹ nhân Hong Kong ở tuổi 59

Theo China Times, sau nhiều năm sống kín tiếng, Vương Tổ Hiền thời gian qua tích cực xuất hiện trước ống kính truyền thông. Mới đây nhất, bà nhận lời tham gia một chương trình trò chuyện. Tại đây, mỹ nhân Thiện nữ u hồn thẳng thắn trải lòng về lý do năm 28 tuổi, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, lại quyết định rời khỏi ngành giải trí.

Vương Tổ Hiền cho hay thời điểm đó bản thân rơi vào tình trạng kiệt sức trầm trọng. Cuộc sống của một minh tinh với bà vô cùng khắc nghiệt khi phải đóng phim liên tục, gần như không có thời gian riêng cho bản thân hay có cơ hội giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Hình ảnh mới nhất của Vương Tổ Hiền. Ảnh: China Times.

Bà chia sẻ mỗi ngày đều được xe đưa đến trường quay rồi trở về nhà khi xong việc. Khi xuất hiện ở nơi công cộng, có rất nhiều người nhận ra Vương Tổ Hiền. Nhưng chính điều đó khiến nữ diễn viên cảm thấy kỳ quặc. Bà cho rằng bản thân khi ấy có phần không thích nghi được với hình ảnh người nổi tiếng.

Chính vì cảm thấy quá ngột ngạt, đệ nhất mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) một thời đưa ra quyết định giải nghệ. Khi được MC hỏi liệu quyết định rời khỏi ngành giải trí có liên quan đến lùm xùm tình ái hay không, diễn viên phủ nhận. Bà chia sẻ từng nghe thấy nhiều lời đồn đoán về đời tư và sự nghiệp của mình, nhưng không muốn giải thích hay phân bua.

Nhìn lại những năm đầu trong sự nghiệp diễn xuất, khi con đường nghệ thuật diễn ra khá thuận lợi và những vai diễn được khán giả biết đến rộng rãi, Vương Tổ Hiền không khỏi cảm thấy hoài niệm. "Tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ", minh tinh chia sẻ.

Cũng trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên nhớ lại kỷ niệm cùng một số đồng nghiệp năm xưa. Bà bày tỏ lòng biết ơn với nhà sản xuất Thi Nam Sinh vì năm xưa đã cho mình cơ hội đóng Thiện nữ u hồn. Trong ký ức của Vương Tổ Hiền, Thi Nam Sinh là người giỏi tiếng Anh, quyết đoán trong công việc và luôn có kế hoạch rõ ràng, có thể xử lý mọi chuyện một cách trọn vẹn.

Nhắc đến Trương Quốc Vinh, Vương Tổ Hiền cho biết ở trường quay vẫn gọi cố diễn viên là “anh”. Theo lời bà, Trương Quốc Vinh ngoài đời là người rất chu đáo. Khi làm việc với bạn diễn trước ống kính, ông thường chủ động nhắc đối phương đừng căng thẳng.

Vương Tổ Hiền hiện làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ảnh: HK01.

Những chia sẻ của Vương Tổ Hiền thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng ở tuổi U60, bà vẫn giữ được sắc vóc cùng phong thái cuốn hút.

Theo HK01, những năm gần đây, Vương Tổ Hiền chuyển hướng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mở trung tâm dưỡng sinh bằng ngải cứu tại Vancouver và thậm chí mở rộng hoạt động sang cả Thung lũng Silicon của Mỹ.