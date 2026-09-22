Miley Cyrus vướng cáo buộc đạo nhạc từ nữ ca sĩ người Pháp

Ngay sau khi phát hành album phòng thu thứ 10, Miley Cyrus bất ngờ vướng tranh cãi khi nữ ca sĩ người Pháp Amanda Lear công khai cho rằng ca khúc mới của cô có nhiều điểm tương đồng với một sáng tác được phát hành từ năm 1978.

Miley Cyrus vừa phát hành album Bass Persuades vào ngày 18/9. Trong số 10 ca khúc của album, Redlights nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng không chỉ bởi màu sắc âm nhạc. Ca khúc còn khiến Amanda Lear - giọng ca disco nổi tiếng của Pháp lên tiếng cho rằng Miley Cyrus đã sử dụng những yếu tố tương đồng với ca khúc The Sphinx của bà, ra mắt gần 5 thập kỷ trước.

Trên mạng xã hội ngày 19/9, Amanda Lear đăng hình ảnh liên quan đến album mới của Miley Cyrus và viết lời cảm ơn với giọng điệu mỉa mai: "Cảm ơn Miley vì đã sao chép ca khúc The Sphinx của tôi! Tôi rất vinh dự!". Nữ ca sĩ đồng thời sử dụng các hashtag như "ripoff" và "copycat", qua đó thể hiện rõ sự không hài lòng trước những điểm tương đồng mà bà cho rằng tồn tại giữa hai ca khúc.

The Sphinx được Amanda Lear phát hành trong album Never Trust a Pretty Face năm 1978. Ca khúc được đồng sáng tác với nhà sản xuất Anthony Monn, mang màu sắc disco chậm và nổi bật bởi hình ảnh nhân sư - biểu tượng được sử dụng như một phép ẩn dụ cho người phụ nữ bí ẩn, khó nắm bắt.

Theo Amanda Lear, sự tương đồng giữa The Sphinx và Redlights không chỉ nằm ở không khí hay phong cách âm nhạc. Bà cho rằng hai ca khúc có những điểm giống nhau về giai điệu và nhịp điệu, dù phiên bản của Miley Cyrus có tiết tấu nhanh hơn và sử dụng phần lời hoàn toàn khác.

Điều đáng chú ý là Amanda Lear không phải một cái tên xa lạ với lịch sử văn hóa đại chúng châu Âu. Bà từng hoạt động với vai trò người mẫu, ca sĩ, diễn viên và họa sĩ, đồng thời là nàng thơ của danh họa siêu thực Salvador Dalí. Trong những năm 1970 và 1980, Amanda Lear được biết đến rộng rãi với các sản phẩm disco và sở hữu sự nghiệp âm nhạc kéo dài nhiều thập kỷ.

Trong cuộc trao đổi với AFP ngày 21/9, Amanda Lear cho biết bà không có ý định biến những chia sẻ trên mạng xã hội thành lời đe dọa khởi kiện. "Tôi chưa bao giờ là người thích kiện tụng", nữ ca sĩ nói, đồng thời cho biết hãng thu âm Universal và các nhà xuất bản của ca khúc - nơi bà tham gia viết lời muốn vấn đề về quyền tác giả được ghi nhận.

Amanda Lear cũng nhấn mạnh rằng việc bà đăng bài trên mạng xã hội chủ yếu nhằm chỉ ra sự việc. Theo lời nữ ca sĩ, bà chưa từng đe dọa Miley Cyrus về một vụ kiện hay bất kỳ hình thức trả đũa nào.

Ở thời điểm hiện tại, Miley Cyrus chưa công khai phản hồi cáo buộc từ Amanda Lear. Vì vậy, chưa có kết luận độc lập nào cho thấy Redlights thực sự vi phạm bản quyền của The Sphinx.

Tranh cãi xuất hiện đúng thời điểm Miley Cyrus đang tập trung quảng bá Bass Persuades. Đây là album phòng thu thứ 10 trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, gồm 10 ca khúc và mang màu sắc dance-pop, pop tình cảm cùng những phần sản xuất thiên về không gian âm thanh hiện đại. Bass Persuades cũng đánh dấu giai đoạn mới trong sự nghiệp của Miley Cyrus khi đây là dự án đầu tiên của cô được phát hành thông qua Atlantic Records sau khi rời Columbia Records.

Bên cạnh âm nhạc, album được giới thiệu với nhiều chủ đề liên quan đến tình yêu, sự tự tin và hành trình khám phá bản thân. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi phát hành, Redlights đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận hoàn toàn khác.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc cáo buộc lần này xuất phát từ một ca khúc đã gần 50 năm tuổi. The Sphinx ra đời năm 1978, trong khi Miley Cyrus sinh năm 1992. Chính khoảng cách thế hệ lớn giữa hai nghệ sĩ càng khiến câu chuyện nhận được sự quan tâm.

Dẫu vậy, sự tương đồng về giai điệu, nhịp điệu hay cách xử lý âm nhạc tự nó chưa đủ để khẳng định một trường hợp đạo nhạc. Việc có xảy ra vi phạm bản quyền hay không còn phụ thuộc vào việc đối chiếu cụ thể giữa hai tác phẩm cũng như các yếu tố pháp lý liên quan.

Hiện Amanda Lear đã công khai quan điểm của mình, trong khi phía Miley Cyrus vẫn chưa đưa ra phản hồi. Vì thế, câu hỏi liệu Redlights chỉ là một sự tương đồng về âm nhạc hay thực sự có vấn đề về quyền tác giả vẫn đang bỏ ngỏ.