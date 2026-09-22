Sự thật về tin đồn vợ chồng của Cát Tường và Trung Dũng

Suốt nhiều năm, Cát Tường và Trung Dũng thường xuyên bị khán giả ghép đôi, thậm chí nhiều người tưởng họ là vợ chồng ngoài đời. Trong talkshow do Cát Tường và Trung Dũng sản xuất, hai nghệ sĩ lần đầu dành thời lượng đáng kể để nói rõ về mối quan hệ kéo dài hơn 30 năm.

Tin đồn Cát Tường và Trung Dũng là vợ chồng xuất phát từ chính sự ăn ý của hai nghệ sĩ trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Trong talkshow, Trung Dũng khẳng định anh và Cát Tường là anh em, đồng nghiệp thân thiết, trong khi hình ảnh “vợ chồng” mà khán giả nhìn thấy phần lớn đến từ những lần cả hai hóa thân thành một cặp đôi trên màn ảnh.

Theo chia sẻ của Cát Tường và Trung Dũng, cả hai cùng quê, lớn lên trong môi trường có nhiều điểm tương đồng và từng học chung tại Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trung Dũng từng kể chính Cát Tường là người rủ anh cùng thi vào trường sân khấu, sau đó cả hai cùng đậu thủ khoa và bắt đầu hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Mối quan hệ ấy kéo dài hơn ba thập kỷ và đi qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp của hai nghệ sĩ. Vì vậy, cách Trung Dũng trò chuyện với Cát Tường đôi khi cũng giống như cách một người anh nói với em gái. Nam diễn viên lý giải rằng anh luôn xem Cát Tường là em, chứ không phải một người bạn đồng nghiệp thông thường.

Cát Tường và Trung Dũng chia sẻ trong talkshow.

Đây cũng là lý do Cát Tường và Trung Dũng có cách tương tác khác với những mối quan hệ bạn bè trong nghề. Khi khán giả nhận xét Trung Dũng nói chuyện với Cát Tường có phần “cọc cằn”, nam diễn viên cho rằng sự thân thiết lâu năm khiến anh thoải mái hơn. Với những đồng nghiệp như Thanh Mai, anh lại giữ cách xưng hô và giao tiếp khác vì mối quan hệ giữa họ là bạn bè.

Điều đáng chú ý là bản thân Cát Tường từng không vội lên tiếng phủ nhận khi khán giả ghép đôi cô với Trung Dũng. Trong talkshow, nữ nghệ sĩ giải thích rằng cô hiểu vì sao khán giả có thể hình dung hai người là một cặp. Trên phim, họ từng vào vai vợ chồng; ngoài đời lại có hơn 30 năm quen biết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau và có cách tương tác tự nhiên.

Một trong những tác phẩm khiến hình ảnh này được củng cố là Hạnh phúc bị đánh cắp. Trong phim, Cát Tường và Trung Dũng cùng xuất hiện và hóa thân thành một cặp vợ chồng, tiếp tục tạo thêm chất liệu để khán giả gắn hai nghệ sĩ với nhau. Tác phẩm truyền hình Việt hóa từ kịch bản Hàn Quốc quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi.

Không chỉ trên màn ảnh, Cát Tường và Trung Dũng còn từng có màn kết hợp gây chú ý tại Tình Bolero 2020. Cả hai song ca và có khoảnh khắc khóa môi trên sân khấu, càng khiến khán giả thích thú với “phản ứng hóa học” giữa hai người. Tuy nhiên, những màn tương tác này nằm trong hoạt động nghệ thuật, không phải bằng chứng cho một mối quan hệ tình cảm ngoài đời.

Cát Tường và Trung Dũng là cặp đôi trên màn ảnh.

Trước đó, câu chuyện giữa hai nghệ sĩ cũng từng xuất hiện trong nhiều cuộc trò chuyện với truyền thông. Cát Tường từng được nhắc đến như một người bạn lâu năm của Trung Dũng, trong khi nam diễn viên nhiều lần khẳng định họ giữ mối quan hệ bạn bè, anh em sau khi từng được một người quen mai mối nhưng nhận ra không phù hợp.

Thực tế, sức hút của cặp đôi này nằm ở chỗ họ có một hành trình chung đủ dài để tạo nên sự tự nhiên trước ống kính. Từ những ngày còn là sinh viên, cùng bước vào nghề, rồi nhiều lần hợp tác trên sân khấu và màn ảnh, Cát Tường và Trung Dũng dần hình thành một mối quan hệ mà chính họ cũng xem là đặc biệt.

Hiện tại, cả hai tiếp tục đưa sự ăn ý ấy sang một hình thức mới. Đầu tháng 9/2026, Cát Tường thông báo cô và Trung Dũng chuẩn bị cho một “kế hoạch” chung. Sau đó, hai nghệ sĩ ra mắt chương trình mới, tiếp tục khai thác chính câu chuyện trong mối quan hệ của họ.

Trong chương trình, Cát Tường và Trung Dũng cũng cho biết show được đầu tư tương đối chỉn chu với nhiều máy quay, trang phục và phần hóa trang, như một lời tri ân dành cho khán giả đã theo dõi họ suốt nhiều năm. Nội dung chương trình không chỉ xoay quanh hai nghệ sĩ mà còn dự kiến có khách mời cùng chia sẻ những câu chuyện phía sau hình ảnh mà công chúng thường nhìn thấy.

Với Cát Tường, việc không lập tức phủ nhận những bình luận ghép đôi với Trung Dũng cũng được cô lý giải khá rõ: hình ảnh ấy không gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai và xuất phát từ những vai diễn, khoảnh khắc mà cả hai từng tạo ra trên màn ảnh. Ngược lại, khi một người đã có gia đình như Tiết Cương bị ghép đôi với cô, cô sẽ chủ động phản bác vì không muốn những lời đùa trên mạng xã hội tác động đến cuộc sống riêng của người khác.

Sau hơn 30 năm đồng hành trong nghề, Cát Tường và Trung Dũng vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết như những người anh em, đồng nghiệp. Những lần hóa thân thành vợ chồng trên màn ảnh cùng sự ăn ý trong cách tương tác khiến cả hai nhiều lần được khán giả ghép đôi, nhưng theo chia sẻ mới nhất, mối quan hệ giữa họ ngoài đời vẫn là tình anh em gắn bó lâu năm.