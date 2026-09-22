Độ Mixi, PewPew và các streamer phản ứng ra sao với vụ việc của hai tuyển thủ PUBG Việt Nam?

Vụ việc xoay quanh Himass và TanVuu - hai tuyển thủ PUBG Việt Nam trong giải đấu PUBG Asia Stars 2026 đang là tâm điểm tranh cãi nảy lửa của cộng đồng người chơi eSports.

Không chỉ có khán giả mà ngay cả những game thủ, streamer nổi tiếng cũng đã lên tiếng, bày tỏ quan điểm của mình trước những thông báo, phát ngôn của BTC giải đấu cũng như KRAFTON - tập đoàn đứng sau trò chơi này.

Vụ việc về hai ngôi sao PUBG Việt Nam là Himass và TanVuu tại PUBG Asia Stars 2026 khiến nhiều streamer lên tiếng.

Quan điểm cốt lõi của cộng đồng người chơi PUBG và game streamer Việt Nam nói chung là Ban Tổ chức (BTC) sai khi không đặt ra quy định cụ thể về việc stream snipping (đá stream) trong luật thi đấu của giải đấu mang tính giao hữu vui vẻ này và thậm chí còn cho phép khi 2 tuyển thủ Việt Nam hỏi ý kiến. Tuy nhiên khi xảy ra tranh cãi thì phía BTC và KRAFTON lại đổ hết lỗi cho Himass và TanVuu. Trước những nghi vấn về việc người tố cáo (Soopi) có hành vi tương tự, nhà tổ chức không có động thái tìm hiểu, làm rõ.

Một số đồng đội của cả hai trong giải đấu PUBG Asia Stars 2026, trong đó có Rambo và DjChip đã bày tỏ sự bất bình trước cách giải quyết của BTC. Rambo thậm chí đăng tải hàng loạt dẫn chứng được cho là hành vi "đá stream" của Soopi - người đứng ra tố cáo hai tuyển thủ Việt Nam về hành vi tương tự, và bày tỏ rằng "KRAFTON nên nhận sai về mình, đừng xoa dịu cộng đồng bên này rồi để cộng đồng bên khác bùng nổ... KRAFTON sau khi biết được những gì tôi nói thì "ban" (cấm - PV) tôi hoặc không hợp tác cũng được".

Còn với DjChip, anh không chỉ bày tỏ sự bức xúc mà còn công khai xóa tựa game PUBG ra khỏi máy tính như một cách phản ứng dứt khoát.

Rambo chia sẻ quan điểm về vụ việc. Nguồn: @phoa_pha

DjChip xóa PUBG khỏi máy.

Dù không tham gia PUBG Asia Stars 2026 nhưng cả Độ Mixi và PewPew - những streamer nổi tiếng hàng đầu Việt Nam được cho là đã nắm được tình hình, cũng như có phản ứng đáng chú ý trong một buổi livestream tối 21/9. Phiên live nhận được sự chú ý cao của cộng đồng game khi có thời điểm vươn lên Top 1 thế giới về lượt người xem.

Phiên livestream của Độ Mixi đêm 21/9 có thời điểm đứng Top 1 toàn cầu với hơn 160K người xem. - Ảnh chụp màn hình

Trong đó, PewPew thẳng thừng chia sẻ rằng anh cảm thấy thất vọng, và "không thể hiểu nổi vì sao có nhiều lớp quản lý như thế mà lại xử lý tệ như vậy". Độ Mixi âm thầm ủng hộ người bạn của mình lên tiếng và ẩn ý đùa về vấn đề "đá stream nhớ thông báo" trong một buổi chơi game cùng các anh em khác.

Buổi phát trực tiếp của PewPew và Độ Mixi.

Độ Mixi đùa về chuyện "đá stream" trong buổi chơi game cùng các anh em khác. Nguồn: @lucifer.interior

Sau ồn ào, Himass và TanVuu đều không còn tham gia giải đấu PUBG Asia Stars 2026. Hai tuyển thủ mới được chọn thay thế là Taikonn và Hoangf. Cũng từ thông báo chính thức, BTC PUBG quyết định huỷ NGÀY 3 của PUBG ASIA STARS 2026 và tiền thưởng được chia cho tất cả các khu vực tham gia. Hiện tại, phía KRAFTON đã lên tiếng nhận trách nhiệm, cho biết đang điều tra lại toàn bộ vụ việc để đưa ra kết quả và hình thức kỷ luật thích hợp nhất với những người liên quan.