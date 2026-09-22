'Người Biến Mất' quá cuốn: Ba vụ án bí ẩn trong chung cư khiến người xem mất ngủ

Tóm tắt nhanh: - Người Biến Mất (Vanishing Point) được chuyển thể từ tiểu thuyết Hải Quỳ của nhà văn Bối Khách Bang. Trước đó, tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim truyền hình. Bản chiếu trên Netflix là phim điện ảnh. - Chuyện phim bắt đầu bằng một cậu bé mất tích trên lối đi cầu thang của tòa chung cư, một cô gái bị xâm hại bởi một kẻ lạ mặt âm thầm đột nhập vào phòng, một cụ già đã chết đang bị giấu xác… Ba vụ án tưởng chẳng có liên quan nhưng cuối cùng lại kết nối với nhau theo cách đầy bất ngờ. - Đạo diễn: Trịnh Vỹ Hào (Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà). - Diễn viên: Khưu Trạch, Trịnh Khải, Lưu Hạo Tồn, Tất Văn Quân… - Chấm điểm: 4/5⭐

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Mở đầu phim, Người Biến Mất bày ra ba vụ án. Thứ nhất, một ông cụ đột ngột qua đời, người con trai nghiện cờ bạc của ông tìm cách giấu xác ông vì muốn hưởng tiền lương hưu của bố. Thứ hai, một cậu bé mất tích ngay khi tạm biệt mẹ, rời khỏi căn hộ nhà mình, trong khi người bố đậu xe ngay bên dưới lối đi cầu thang để đưa cậu đến trường. Thứ ba, một cô gái bị xâm hại bởi một kẻ bí ẩn không rõ bằng cách nào đã đột nhập vào phòng cô mà cô không hề phát hiện ra.

Xác của một cụ ông có thể "biến mất" ở đâu trong tòa chung cư? Cậu bé đã "biến mất" ở đoạn nào trên đoạn cầu thang ngắn, chỉ trong 6 phút rời tay mẹ để đến chỗ bố đang đợi? Kẻ xâm hại cô gái "biến mất" bằng cách nào, có giống như cách hắn đã đột nhập, nhưng rốt cuộc thì hắn đã vào phòng cô như thế nào?

Ban đầu, Người Biến Mất mang đến một bức tranh có vẻ khá rõ ràng. Ở mỗi vụ án đều có những nghi phạm, manh mối và tình tiết, dường như đều hướng sự việc đến một lời giải thích đơn giản. Thế nhưng, dần dần, nhiều manh mối mới xuất hiện, các nghi phạm khác cũng lộ diện, khiến những giả định ban đầu bắt đầu lung lay rồi sụp đổ.

Càng theo dõi, càng nhận thấy rằng Người Biến Mất có đầy rẫy những nút thắt phức tạp, đôi khi nó tạo cảm giác giống như một mê cung. Hoặc cũng có thể xem Người Biến Mất như một chiếc hộp bí ẩn, cứ mỗi khi bạn tưởng chừng đã nắm bắt được vấn đề thì nó lại mở ra một ngăn bí mật khác.

Ban đầu, cách kể chuyện của Người Biến Mất có thể gây khó chịu bởi phim áp dụng lối kể chuyện phi tuyến tính, không tuân theo trình tự thời gian thông thường. Phim liên tục chuyển đổi giữa các mốc thời gian khác nhau, tái hiện các sự kiện diễn ra trước - trong - và sau mỗi vụ án. Đôi lúc có những tình tiết còn nhảy cóc giữa các mốc thời gian với tốc độ dồn dập.

Phim cũng không ngừng gieo rắc các tình tiết gây nhiễu, áp dụng chiến thuật “giấu bài” đầy tính toán. Nhưng tất cả đều là để phục vụ cho cảm giác “vỡ òa” cuối cùng, khi những thông tin quan trọng được tiết lộ vào thời điểm đắt giá nhất và mọi thứ khớp lại hoàn hảo như một bức tranh ghép hình.

“Ngăn bí ẩn” hấp dẫn nhất của Người Biến Mất dĩ nhiên chính là hé lộ cách ba vụ án tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau lại bất ngờ giao thoa. Ngay từ đầu mối liên hệ giữa các vụ án không hề được làm rõ. Ba tuyến truyện đều có không gian riêng để phát triển độc lập, tạo cảm giác như đang theo dõi nhiều vụ án bí ẩn cùng lúc trong nửa đầu phim. Bởi thế khi phát hiện ra rằng ba vụ án lại liên kết với nhau bởi những mối liên hệ hoàn toàn không đơn giản hay dễ đoán, Người Biến Mất khiến mọi thứ "bùng nổ".

Diễn xuất của dàn diễn viên Người Biến Mất dĩ nhiên có người nhỉnh hơn một chút, có người kém đi một xíu, nhưng không có ai chệch hẳn ra ngoài. Do đó, nhịp điệu phim không bị phá hỏng, khán giả có thể chăm chú theo dõi mọi thứ đang diễn ra trên màn ảnh nhỏ mà không bị xao nhãng.

Một trong những điểm cộng nổi bật khác của Người Biến Mất là khả năng tạo dựng bầu không khí bí ẩn khá tốt. Phim sử dụng ánh sáng u ám, bày ra những mảng tối, tạo nên cảm giác rằng một điều tồi tệ nào đó đang sắp xảy ra, càng lúc càng gần. Dù không phải thể loại kinh dị nhưng có một số phân cảnh của Người Biến Mất có thể dọa được những khán giả nhát gan.

Lấy bối cảnh siêu đô thị Trùng Khánh của Trung Quốc, Người Biến Mất đưa vào khung hình những tòa chung cư dày đặc, nhìn như thể xếp chồng lên nhau; đường đi bộ trên cao, đường xá, đường cao tốc… cũng đan xen qua lại như một khung cửi dệt. Tất cả tạo nên cảm giác bức bối, ngột ngạt.

Ngay cả khi cận cảnh vào các căn hộ, cảm giác ấy vẫn không hề mất đi, ngược lại càng rõ ràng hơn. Sự hiện diện vật lý của những ngôi nhà, với những vật thể bình thường - như bức tường chẳng hạn - lẽ ra phải mang đến sự an toàn nhưng bỗng dưng lại trở nên vô cùng đáng sợ.

Có thể chưa phải là một phim trinh thám xuất sắc, đạt đến độ hoàn hảo, nhưng Người Biến Mất đã đủ thỏa mãn những khán giả thích tìm hiểu những bí ẩn mà không e ngại kết quả mình sẽ nhận được sau cùng. Phải khen kết phim khó đoán, dù có thể nó chưa đủ bất ngờ với những khán giả tinh ý đã kịp nắm bắt “chìa khóa” mở ra chiếc hộp bí mật.

Người Biến Mất (Vanishing Point) đã có mặt trên Netflix.