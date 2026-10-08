Lý do Phúc 'Què' Lào Cai bị bắt giữ

Ngày 8/10, theo tin từ Công an tỉnh Lào Cai, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tạ Đình Phúc (SN 1975, biệt danh Phúc "Què”, ở phường Yên Bái) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó khoảng 20h30 ngày 29/9, tại ngõ 121 đường Hoàng Văn Thụ, tổ dân phố Minh Tân 5, phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái phối hợp Tổ công tác xây dựng phường Yên Bái không ma túy thuộc Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ Tạ Đình Phúc (SN 1975, biệt danh “Phúc Què”), trú tại tổ dân phố Yên Ninh 10, phường Yên Bái.

Phúc từng bị Công an TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” vào năm 2022 và bị TAND TP Yên Bái tuyên phạt 8 năm tù. Tuy nhiên, do là người khuyết tật, Phúc được hoãn chấp hành án.

Đối tượng Phúc bị bắt. Ảnh: CA.↵

Theo tài liệu trinh sát, thay vì chấp hành pháp luật, Phúc tiếp tục bị phát hiện có liên quan đến ma túy. Người này thường xuyên thay đổi thời gian, lịch trình và sử dụng xe ba gác không gắn biển số, chở theo trẻ nhỏ nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an phát hiện trong người Phúc một túi nilon chứa chất nghi là ma túy heroin. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đồng thời thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận hành vi phạm tội.

Công an phường Yên Bái cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy, góp phần xây dựng địa bàn không ma túy và bảo đảm an ninh, trật tự.