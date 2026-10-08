Xử phạt đối tượng gọi hơn 300 cuộc 'quấy rối' Trung tâm Cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với N.T.T. (SN 1991, ngụ xã Vĩnh Kim) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Qua khai thác nhật ký cuộc gọi từ tháng 6/2026 đến ngày 30/9, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) phát hiện số điện thoại 0395946xxx thực hiện hơn 300 cuộc gọi đến Trung tâm Cảnh sát 113 nhưng không báo tin, gây ảnh hưởng đến hoạt động xử lý, giải quyết tin báo về an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát 113.

Lực lượng chức năng xử lý N.T.T. về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Đặc biệt, từ ngày 21/9 đến ngày 28/9, số điện thoại nói trên thực hiện 61 cuộc gọi, trung bình mỗi ngày có hơn 7 lần gọi đến số điện thoại của Trung tâm Cảnh sát 113.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp Công an xã Vĩnh Kim mời T., là chủ nhân số điện thoại, lên làm việc. Tại cơ quan Công an, T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã ra quyết định xử phạt T. số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi nói trên, theo quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 8, Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.