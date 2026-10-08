Lật ghe trên sông Bàn Thạch, vợ thoát nạn, chồng mất tích

Chiều 8/10, UBND phường Quảng Phú (Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ông Nguyễn Tấn D (SN 1960, trú khối phố An Phú, phường Quảng Phú) bị mất tích trên sông Bàn Thạch.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm tung tích ông D.

Người dân theo dõi quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15h ngày 7/10, ông D và vợ là bà Dương Thị L (SN 1966) đi cắt cỏ tại khu vực gần cầu Kỳ Phú bắc qua sông Bàn Thạch thuộc khối phố An Phú, phường Quảng Phú.

Sau khi cắt cỏ xong, 2 vợ chồng ông D chèo ghe về thì ghe bị lật. Bà L bám vào bao cỏ trôi dạt theo sông Bàn Thạch và được người dân cứu vào bờ, ông D bị nước cuốn và mất tích.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng Công an, Quân sự phường cùng các lực lượng khác và nhân dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm tung tích ông D ở khu vực sông nơi xảy ra vụ việc. Tuy nhiên do nước lớn chảy xiết, mưa rất to nên đến chiều 8/10, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.