Trả giá vì không chịu cai nghiện

Cơ quan Công an khởi tố bị can đối với Trần Viết Chiến.

Qua công tác quản lý địa bàn và kiểm tra định kỳ đối với các trường hợp đang điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế, Công an phường Đồng Sơn phát hiện Chiến dương tính với chất ma túy Morphine. Làm việc với cơ quan Công an, Trần Viết Chiến khai nhận đã sử dụng ma túy tại khu vực nghĩa địa ở phường Đồng Sơn. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh, ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Viết Chiến để điều tra, xử lý về hành vi: “Sử dụng trái phép chất ma túy”.