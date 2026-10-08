Đột nhập nhà, trộm điện thoại rồi xâm hại phụ nữ

Ngày 8/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Tân Minh đã bắt giữ đối tượng Điểu Phước để điều tra vụ đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản và xâm hại một phụ nữ.

Đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, chị T. (trú xã Tân Minh) trình báo cơ quan công an về việc bị một đối tượng đột nhập vào phòng ngủ khi đang ngủ. Đối tượng lấy một điện thoại iPhone 11 Pro Max, sau đó thực hiện hành vi xâm hại rồi bỏ trốn.

Qua xác minh, Công an xã Tân Minh xác định Điểu Phước là đối tượng nghi vấn. Phước được xác định liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản và đang bị Công an xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng thụ lý điều tra trong một vụ việc khác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tân Minh bắt giữ Điểu Phước. Tại cơ quan điều tra, trước các chứng cứ được thu thập, Phước thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản và hiếp dâm.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.