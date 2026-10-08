ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc: Đẩy mạnh số hóa, chia sẻ dữ liệu để giảm giấy tờ cho người dân

Dữ liệu cần được kết nối, chia sẻ

Sáng 8/10, các đại biểu Quốc hội gồm ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tại xã Xuân Phú.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri nêu những khó khăn liên quan đến thủ tục đất đai, chế độ đối với người tham gia các tổ chức hội và việc giải quyết kiến nghị ở cơ sở.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng, sáng 8/10.

Trao đổi về thủ tục đất đai, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, chia sẻ với những vướng mắc mà người dân gặp phải, nhất là khi thực hiện thủ tục thừa kế, xác nhận thông tin và đăng ký quyền sử dụng đất.

Ông Ngọc phân tích, những vướng mắc này không chỉ liên quan đến Luật Đất đai mà còn chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình cùng nhiều quy định khác.

Chẳng hạn, khi một người qua đời, việc phân chia tài sản thừa kế phải xác định rõ những người có quyền hưởng di sản. Vì vậy, cơ quan giải quyết vẫn cần thông tin, giấy tờ để xác định đúng người thừa kế, tránh phát sinh tranh chấp.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao giảm việc người dân phải đi lại nhiều lần để xác nhận những thông tin đã được cơ quan nhà nước quản lý.

Ông Ngọc nhấn mạnh, cần đẩy mạnh số hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, qua đó từng bước giảm những thủ tục xác nhận không cần thiết.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Khánh Ngọc trao đổi với cử tri về những vướng mắc trong giải quyết thủ tục đất đai, thừa kế.

Khi mỗi thửa đất được định danh bằng mã số riêng, gắn với thông tin về người sử dụng đất và các dữ liệu pháp lý liên quan, việc tra cứu, đối chiếu thông tin có thể thuận lợi hơn. Người dân cũng sẽ giảm được thời gian đi lại, bổ sung giấy tờ khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Liên quan đến hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai, ông Ngọc đề cập việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền để nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Không để kiến nghị của người dân kéo dài không có phản hồi

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp nhận, giải quyết và phản hồi kiến nghị của người dân.

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ đề nghị chính quyền cơ sở giải quyết kịp thời những kiến nghị thuộc thẩm quyền, tránh để tồn đọng kéo dài.

Ông Hạ nhìn nhận, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tại cấp xã tăng lên, trong khi một số nơi còn thiếu nhân lực, cán bộ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Tuy nhiên, chính quyền phải giải thích rõ những vấn đề chưa thể giải quyết, thông báo thời hạn và kết quả xử lý để người dân nắm được.

Đối với các kiến nghị tồn đọng, ông đề nghị địa phương rà soát, phân loại để tập trung giải quyết dứt điểm những việc thuộc thẩm quyền, đủ điều kiện xử lý.

Các vấn đề còn vướng mắc phải có phương án cụ thể, tránh để người dân chờ đợi kéo dài mà không nhận được phản hồi.

Cử tri xã Xuân Phú nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến thủ tục đất đai và những vấn đề phát sinh tại địa phương.

Ông Hạ cũng đề xuất trước mỗi buổi tiếp xúc cử tri, cơ quan chức năng cần công khai kết quả giải quyết kiến nghị từ kỳ trước, nêu rõ những việc đã xử lý và những vấn đề còn tồn đọng. Qua đó, cử tri có thể theo dõi, giám sát và đánh giá trách nhiệm của cơ quan liên quan.

Đồng thời, cần phân định rõ thẩm quyền giữa cấp xã, thành phố và Quốc hội để kiến nghị được chuyển đúng nơi giải quyết.

Các đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến cử tri, tiếp tục phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền và giám sát quá trình xử lý.