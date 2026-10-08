Giao nộp 2 cá thể rùa quý hiếm

Thời gian qua, Công an phường Hạc Thành chú trọng đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đưa các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đến gần hơn với người dân.

Người dân giao nộp cá thể rùa quý hiếm

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, đơn vị tận dụng hiệu quả các nền tảng số như nhóm Zalo khu phố, trang Facebook Công an phường và Mini App “Công an số phường Hạc Thành” để thường xuyên đăng tải thông tin, khuyến cáo, hướng dẫn người dân nhận biết, bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Việc tăng cường tuyên truyền trên môi trường số đã giúp thông tin pháp luật được truyền tải nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với thói quen tiếp cận thông tin của người dân.

Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã mà còn khuyến khích người dân chủ động phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện các trường hợp động vật hoang dã cần được bảo vệ.

Lực lượng kiểm lâm tiếp nhận, thả 2 cá thể rùa quý hiếm về tự nhiên

Từ những thông tin được tiếp cận qua công tác tuyên truyền, anh Đàm Mạnh Hùng (sinh năm 2003) trú tại CT1, chung cư Phú Sơn, phường Hạc Thành, sau khi phát hiện và bắt được một cá thể rùa mai vàng đã chủ động mang đến Cụm Điện Biên, số 4 Phan Chu Trinh, giao nộp cho Công an phường Hạc Thành.

Hành động tự nguyện của anh Hùng thể hiện nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, thay vì giữ lại hoặc sử dụng cá thể động vật mà mình phát hiện.

Tiếp đó, trong quá trình cắt cỏ tại Công viên Bố Vệ, anh Nguyễn Chí Dũng (sinh năm 1995), trú tại số 02B, ngõ Nam, đường Lý Nhân Tông, phường Hạc Thành, phát hiện một cá thể rùa nghi là rùa núi Vàng, thuộc nhóm IIB.

Nhận thấy đây là cá thể động vật cần được bảo vệ, anh Dũng đã thông tin cho Công an phường và tự nguyện giao nộp. Việc làm của anh Dũng một lần nữa cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, khi người dân không chỉ biết đến các quy định của pháp luật mà còn chủ động biến nhận thức thành hành động cụ thể.

Sau khi tiếp nhận 2 cá thể rùa, Công an phường Hạc Thành đã phối hợp với cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết. 2 cá thể rùa được bàn giao cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En để chăm sóc, bảo tồn và tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Từ những thông tin được chia sẻ trên các nền tảng số đến những hành động tự nguyện, thiết thực của người dân, ý thức bảo vệ động vật hoang dã đang từng bước được lan tỏa trong cộng đồng. Mỗi cá thể động vật được cứu hộ, bảo vệ và trở về môi trường tự nhiên là một đóng góp thiết thực vào việc bảo tồn đa dạng sinh học.

Thời gian tới, việc tiếp tục phát huy hiệu quả các nền tảng số trong tuyên truyền pháp luật sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để Công an phường Hạc Thành nâng cao nhận thức cộng đồng, huy động sự tham gia của người dân, qua đó chung tay bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm và xây dựng môi trường sống bền vững.