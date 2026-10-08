Quảng Ninh xét xử đối tượng tự nhận là nhà báo, chiếm đoạt 653 triệu đồng

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8.2021 đến tháng 2.2023, Hạ không có khả năng thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đưa ra thông tin gian dối để tạo lòng tin.

Hạ tự nhận là nhà báo, có nhiều mối quan hệ xã hội và có thể tác động để giải quyết thủ tục cấp, đổi mục đích sử dụng đất.

Tin tưởng những thông tin này, 3 bị hại đã giao tiền cho Hạ nhờ thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Sau khi nhận tiền, Hạ không thực hiện được như cam kết mà sử dụng phần lớn số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, Hạ đã chiếm đoạt tổng cộng 653 triệu đồng của 3 bị hại. Trong đó, anh B.S.T. bị chiếm đoạt 420 triệu đồng, chị B.T.H.Y. 183 triệu đồng và anh Đ.N.T. 50 triệu đồng.

Đối tượng Vũ Văn Hạ tại toà

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân. Bị cáo đã lợi dụng nhu cầu chính đáng của người dân trong thực hiện thủ tục đất đai để đưa ra thông tin gian dối, tạo lòng tin nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Văn Hạ 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa đồng thời buộc bị cáo tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả lại cho anh B.S.T. 420 triệu đồng và chị B.T.H.Y 103 triệu đồng...

Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng nhu cầu thực hiện thủ tục đất đai để đưa ra thông tin gian dối, tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền và không giao tiền cho những người tự nhận có khả năng “lo” thủ tục, có “quan hệ” hoặc có thể tác động để giải quyết công việc trái quy định.