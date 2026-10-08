Singapore luật hóa chế tài xử lý nghiêm người trẻ tham gia đường dây lừa đảo

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“Đây không phải lúc nương tay”

Theo Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng điều phối an ninh Quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam, dự luật sẽ củng cố cách tiếp cận “đặt tính răn đe làm trọng tâm trong xét xử các hành vi liên quan đến lừa đảo”, bao gồm cả những người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội và những người hỗ trợ các đường dây lừa đảo.

Động thái này được đưa ra sau phán quyết của Tòa Thượng thẩm Singapore hồi tháng 9 đối với 7 vụ án lừa đảo, trong đó áp dụng các hình phạt mang tính cải tạo như quản chế và các biện pháp như lao động công ích đối với một số bị cáo trẻ tuổi tham gia làm “money mule”, tức là người đứng tên hoặc cho phép sử dụng tài khoản để chuyển, nhận tiền bất hợp pháp.

Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng cách tiếp cận này không phù hợp với định hướng hình phạt nghiêm khắc hiện hành đối với các hành vi liên quan đến lừa đảo. Theo ông Shanmugam, các hướng dẫn xét xử hiện nay khuyến nghị “phạt tù hoặc đào tạo cải huấn” đối với các hành vi liên quan đến lừa đảo, do tính chất nghiêm trọng của loại tội phạm này và yêu cầu phải tạo hiệu ứng răn đe.

Ông cho biết dự luật mới sẽ làm rõ quan điểm của Quốc hội, đồng thời bảo đảm rằng cách xử lý được áp dụng trong vụ án nói trên không trở thành thông lệ. “Đây không phải lúc nương tay”, ông nói, đồng thời cho biết quan điểm của Chính phủ là những đối tượng phạm tội lừa đảo, bất kể độ tuổi, đều phải bị xử lý nghiêm khắc nhằm ngăn chặn người khác tham gia vào các hành vi tương tự.

Người trẻ vẫn có thể bị xử lý nghiêm

Một trọng tâm đáng chú ý của quy định mới là “người trẻ tham gia các hoạt động hỗ trợ lừa đảo cũng không mặc nhiên được hưởng cách xử lý nhẹ hơn chỉ vì tuổi đời còn trẻ”.

Chính phủ Singapore đặc biệt lo ngại việc các băng nhóm tội phạm lợi dụng chính sách khoan dung đối với người trẻ để tuyển họ làm “money mule”. Những người này có thể được trả vài trăm hoặc vài nghìn SGD để cung cấp tài khoản ngân hàng, thông tin Singpass, SIM hoặc đường dây điện thoại cho các tổ chức tội phạm. Theo số liệu được ông Shanmugam nêu tại Quốc hội hôm 6/10, hơn “1.000 thanh niên bị điều tra” liên quan đến các vụ lừa đảo trong năm 2025, trong đó nhiều người là “money mule”.

Bộ trưởng cho biết, một số thanh niên hiểu rõ hành vi của mình là sai trái nhưng vẫn tham gia vì khoản tiền nhanh chóng nhận được, có thể khoảng 800 - 1.000 SGD. Chính phủ lo ngại nếu những hành vi này tiếp tục được xử lý quá nhẹ, các đường dây tội phạm sẽ có thêm động lực tuyển người trẻ làm mắt xích trong hoạt động lừa đảo.

Dự luật mới không đồng nghĩa Singapore từ bỏ nguyên tắc cải tạo đối với người phạm tội trẻ tuổi. Ông Shanmugam khẳng định giáo dục và phục hồi hành vi vẫn là những mục tiêu quan trọng trong hệ thống tư pháp. Tuy nhiên, theo lập trường của đảo quốc sư tử, các mục tiêu này cần được cân bằng với yêu cầu “ngăn chặn lừa đảo và bảo vệ nạn nhân”. Vì vậy, tuổi tác của người phạm tội sẽ không phải là yếu tố duy nhất quyết định mức độ nghiêm khắc của hình phạt.

Chính phủ cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với trường học và phụ huynh để tăng cường giáo dục chống lừa đảo, đồng thời nghiên cứu các chương trình nâng cao nhận thức về lừa đảo và kiến thức tài chính dành cho những thanh thiếu niên từng có liên quan đến hệ thống tư pháp.

Lừa đảo hiện là nhóm tội phạm phổ biến nhất tại Singapore. Cảnh sát tiếp nhận trung bình khoảng “90 vụ việc mỗi ngày”, với tổng thiệt hại khoảng “2 triệu SGD/ngày”.