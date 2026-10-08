Công an xã Ô Lâm đưa bộ phận tiếp nhận thủ tục vào hoạt động
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung của Công an xã Ô Lâm (An Giang) được ra mắt và đi vào hoạt động góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện các thủ tục hành chính.
Ngày 8/10, Công an xã Ô Lâm (An Giang) tổ chức lễ ra mắt và đưa vào hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại trụ sở Công an xã (ấp Phước Lộc).
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung có trách nhiệm cấp và quản lý căn cước; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và cấp đổi giấy phép lái xe; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; con dấu; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cong-an-xa-o-lam-dua-bo-phan-tiep-nhan-thu-tuc-vao-hoat-dong-a499130.html