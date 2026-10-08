Khởi tố vụ án vận chuyển, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Ngày 8/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại phường Linh Sơn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 17/9/2026, lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển kiểm soát 88C-261.93 do Nguyễn Quang Trung (SN 1993, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển đang vận chuyển nhiều con lợn có dấu hiệu mắc bệnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Giang. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Kiểm tra phương tiện, cơ quan công an phát hiện trên xe chở 26 con lợn với tổng trọng lượng khoảng 2,7 tấn. Theo lời khai ban đầu, số lợn này được thu mua tại xã Hiệp Lực và vận chuyển đến tiêu thụ cho các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó có hộ của Đặng Văn Giang (SN 1979, trú tại tổ dân phố 24, phường Linh Sơn).

Tiến hành kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm tại cơ sở của Đặng Văn Giang, lực lượng chức năng phát hiện 16 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 1,5 tấn, dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi; trong đó có 1 con đã chết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, tình trạng vận chuyển, buôn bán động vật mắc bệnh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh nỗ lực kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và kịp thời tố giác các hành vi vi phạm để ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường.