Đang ăn uống, 4 người đàn ông bỏ chạy tán loạn: Camera ghi lại cảnh đáng sợ trước đó

Mới đây, cư dân mạng đã và đang rôm rả bàn luận về đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một nhóm 4 người đàn ông. Theo đó, cả nhóm đang ngồi ăn lẩu cùng nhau. Bất ngờ một người đàn ông nghe tiếng động lạ phát ra từ chiếc bếp ga mini.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý. Nguồn: MXH)

Ngay sau đó, người này đứng dậy với vẻ cảnh giác. Tiếp đó, chiếc bếp mini đã nổ tung khiến 4 người đàn ông được phen hoảng loạn và bỏ chạy. Nước lẩu nóng bắn vào người khiến họ bị thương. Khoảnh khắc này được camera an ninh ghi lại.

Bình ga mini phát nổ.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi chỉ trong vài giây, một bữa ăn tưởng chừng bình thường đã biến thành tình huống nguy hiểm. Đặc biệt, việc chiếc bếp phát ra tiếng động bất thường ngay trước khi phát nổ khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Sau khi được chia sẻ, không ít cư dân mạng cho rằng đây là lời cảnh báo đối với việc sử dụng bếp ga mini trong lúc ăn uống. Khi phát hiện bếp có dấu hiệu bất thường như phát tiếng kêu lạ, rò rỉ khí hoặc ngọn lửa không ổn định, người dùng cần nhanh chóng xử lý và giữ khoảng cách an toàn, tránh tiếp tục sử dụng.