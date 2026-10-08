Người đàn ông mất tích sau vụ lật ghe trên sông

Ngày 8/10, lực lượng chức năng phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng tiếp tục tổ chức tìm kiếm ông Nguyễn Tấn D. (SN 1960, trú khối phố An Phú), mất tích sau vụ lật ghe trên sông Cầu Kỳ Phú.

Trước đó, khoảng 15h ngày 7/10, ông D. cùng vợ là bà Dương Thị L. (SN 1966) đến khu vực sông Cầu Kỳ Phú, thuộc khối phố An Phú, phường Quảng Phú để cắt cỏ.

Hiện trường vụ lật ghe trên sông Cầu Kỳ Phú ở Đà Nẵng.

Sau khi cắt cỏ xong, hai vợ chồng chèo ghe trở về thì chiếc ghe bất ngờ bị lật.

Bà L. bám được vào bó cỏ nhưng sau đó bị nước cuốn trôi dạt theo dòng sông. May mắn, bà được người dân phát hiện, cứu và đưa vào bờ. Riêng ông D. bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú huy động 12 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với lãnh đạo, chính quyền địa phương, Công an và lực lượng SOS tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tổng cộng khoảng 25 người được huy động tham gia tìm kiếm tại khu vực xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, nước sông lớn, chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ông D.

Hiện công tác tìm kiếm ông D. vẫn đang được khẩn trương triển khai.