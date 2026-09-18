Lý do JJ Gabriel quyết tâm rời MU

JJ Gabriel muốn Manchester United trao cơ hội ra sân. Ảnh: Reuters

Theo Sky Sports, tài năng trẻ 15 tuổi hạ quyết tâm chia tay Manchester United và tin rằng bản thân đã chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo "Quỷ đỏ". Nguyên nhân xuất phát từ việc anh cùng ê-kíp đại diện cho rằng câu lạc bộ không tạo đủ điều kiện thi đấu.

Gabriel từng có màn ra mắt đội một trong trận giao hữu gặp Atletico Madrid tại Stockholm ở giai đoạn tiền mùa giải. Dẫu vậy, khoảng thời gian quá ít ỏi trên sân khiến phía cầu thủ 15 tuổi cảm thấy bất mãn, cho rằng ban huấn luyện hoàn toàn có thể trao cho anh nhiều cơ hội cọ xát hơn.

Ở chiều ngược lại, các nhân vật cấp cao tại trung tâm huấn luyện Carrington khẳng định câu lạc bộ đã vạch ra lộ trình phát triển bài bản cho sao mai này. Trước đó, Gabriel từng được sắp xếp gặp gỡ huấn luyện viên Ruben Amorim và huyền thoại Sir Alex Ferguson vào năm ngoái, đồng thời thường xuyên tập luyện cùng đội một và có tên trong danh sách du đấu tiền mùa giải của Michael Carrick.

Hiện tại, ban lãnh đạo Manchester United vẫn chưa bỏ cuộc và đang nỗ lực đàm phán nhằm thuyết phục Gabriel thay đổi quyết định, chừng nào cầu thủ sinh năm 2010 vẫn còn nằm trong danh sách đăng ký chính thức của đội bóng.

Ở một diễn biến khác, nhiều đội bóng lớn tại châu Âu như Real Madrid, Barcelona, Arsenal hay Chelsea đều đang theo dõi sát sao tình hình của thần đồng 15 tuổi.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.