Man United tiếp tục theo đuổi thương vụ Murillo

Murillo lọt tầm ngắm của Man United.

Tuy nhiên, mức giá rất cao mà Nottingham Forest có thể đưa ra đang trở thành rào cản lớn đối với “Quỷ đỏ”.

Theo Football Insider, Murillo nằm trong danh sách những mục tiêu được Manchester United theo dõi cho kế hoạch nâng cấp hàng thủ. Carrick được cho là muốn bổ sung một trung vệ cùng một hậu vệ trái nhằm tăng chiều sâu và chất lượng đội hình.

MU từng dành sự quan tâm cho Murillo từ năm 2024, thời điểm trung vệ người Brazil gây ấn tượng mạnh trong màu áo Nottingham Forest tại Premier League. Sau hai năm, sự chú ý của đội chủ sân Old Trafford có thể được nối lại khi Murillo tiếp tục duy trì phong độ ổn định và được đánh giá phù hợp với định hướng chuyển nhượng dài hạn của CLB.

Dù vậy, thương vụ này khó có khả năng được kích hoạt ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Man United nhiều khả năng sẽ phải chờ đến mùa hè, khi kế hoạch tái thiết đội hình hướng tới năm 2027 được triển khai mạnh mẽ hơn.

Khó khăn lớn nhất nằm ở lập trường của Nottingham Forest. Theo nguồn tin của Football Insider, đội chủ sân City Ground không chịu bất kỳ áp lực tài chính nào buộc phải bán Murillo. Điều này giúp Forest chiếm ưu thế đáng kể nếu MU thực sự đưa ra đề nghị.

Murillo vừa ký hợp đồng dài hạn với Forest hồi tháng 5, qua đó được giữ chân tại City Ground đến năm 2030. Với thời hạn hợp đồng còn rất dài, Nottingham Forest hoàn toàn có cơ sở để yêu cầu một mức phí chuyển nhượng rất cao.

Trung vệ người Brazil vẫn giữ vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Oliver Glasner. Vì vậy, Forest được cho là chỉ cân nhắc bán Murillo nếu nhận được lời đề nghị đủ lớn để khiến họ thay đổi lập trường.

Trước đó, Keith Wyness từng nhận định Nottingham Forest có thể yêu cầu một khoản tiền khổng lồ cho Murillo. Lập trường cứng rắn của đội bóng này cũng từng được thể hiện trong cách họ giữ chân những trụ cột.

Trong bối cảnh MU đang hướng tới kế hoạch xây dựng lại hàng thủ vào năm 2027, Murillo vẫn là một trong những cái tên đáng chú ý. Tuy nhiên, hợp đồng đến năm 2030 và việc Forest không chịu áp lực phải bán khiến “Quỷ đỏ” có thể phải chi một khoản phí rất lớn nếu muốn đưa trung vệ người Brazil về Old Trafford.