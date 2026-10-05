Bồ Đào Nha mất bộn tiền nếu Ronaldo treo giày. Ảnh: Reuters.

Theo Forbes, khoảng 30-35% tổng doanh thu của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức hút thương mại của Ronaldo. Con số này đến từ các hợp đồng tài trợ, hoạt động bán sản phẩm liên quan đến đội tuyển cũng như sức hấp dẫn của Bồ Đào Nha đối với khán giả quốc tế.

Trong trường hợp Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế, tờ Record cho rằng tác động lên các nguồn thu thương mại dài hạn thậm chí có thể lên tới 50%. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng của CR7 vượt xa những đóng góp trên sân cỏ.

Goal dẫn lại phát biểu của Manuel Castro Almeida, Bộ trưởng Kinh tế và Liên kết Lãnh thổ Bồ Đào Nha: “Cristiano có ảnh hưởng rất lớn trong việc quảng bá và nâng cao giá trị thương hiệu Bồ Đào Nha. Cậu ấy là người nổi tiếng nhất ở Bồ Đào Nha. Nhiều người trên thế giới chỉ biết đến Bồ Đào Nha nhờ Cristiano".

Bên cạnh vấn đề tài chính, FPF cũng đang đối mặt với sức ép từ người hâm mộ. Việc Ronaldo rời đội tuyển giữa chiến dịch UEFA Nations League được một bộ phận CĐV xem là cách đối xử chưa tương xứng với cầu thủ có nhiều đóng góp nhất cho bóng đá Bồ Đào Nha. Phản ứng dữ dội xuất hiện trên mạng xã hội và tại nhiều nơi trên đất nước.

Mâu thuẫn của Ronaldo đang được hàn gắn. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh đó, một thỏa thuận hòa giải giữa Ronaldo, FPF và HLV Jorge Jesus được xem là cần thiết nếu Bồ Đào Nha muốn khép lại câu chuyện theo cách đẹp nhất. Mối quan hệ căng thẳng giữa Ronaldo và Jorge Jesus khiến khả năng CR7 trở lại thi đấu thường xuyên trở nên khó đoán, nhưng một trận chia tay chính thức vẫn là phương án được kỳ vọng.

Ronaldo là nhân vật trung tâm trong những thành công lớn của bóng đá Bồ Đào Nha suốt gần hai thập kỷ qua. Anh cùng đội tuyển vô địch EURO 2016 và giành hai chức vô địch Nations League. Về lý thuyết, Ronaldo vẫn đủ điều kiện thi đấu trong phần còn lại của Nations League 2026/27 khi Bồ Đào Nha đã vào tứ kết. Tuy nhiên, nếu không thể hàn gắn với HLV Jesus, lần xuất hiện tiếp theo của CR7 trong màu áo Bồ Đào Nha có thể chỉ là một trận đấu đặc biệt nhằm nói lời chia tay.

Với những đóng góp và sức ảnh hưởng của Ronaldo, một màn chia tay trang trọng không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn có thể giúp FPF giải quyết phần nào những hệ lụy thương mại và hình ảnh sau cuộc chia tay đầy tranh cãi.

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