Lửa hội bên sông, hồn xưa giữa phố
Những ngày cuối tháng 11, TPHCM ngập tràn không khí lễ hội. Từ đêm hội khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 bừng sáng tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh) đến những hoạt động văn hóa trải khắp phố phường, nhà hát, bảo tàng thành phố.
Hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), các bảo tàng tại TPHCM tăng cường hoạt động trải nghiệm.
Trong đó, nổi bật nhất có Bảo tàng TPHCM (số 65, đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn), nơi khách tham quan có thể trực tiếp tham gia trải nghiệm nghề truyền thống như: làm bánh, đóng guốc gỗ, đan lá dừa, tô heo đất... Học sinh thì có thể trực tiếp thử vũ đạo tuồng cổ, vẽ mặt nạ hát bội ở các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong trường học.
Sân khấu khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc hoành tráng, rực rỡ sắc màu cả trên bờ và trên mặt nước... Có cảm giác, người dân chỉ cần bước ra đường là có thể “chạm” vào không khí vui tươi, náo nức của ngày hội văn hóa đang tràn ngập khắp nơi.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lua-hoi-ben-song-hon-xua-giua-pho-post883041.html