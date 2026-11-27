Hội thi có sự tham gia của 16 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn và Đà Nẵng.

Ban Tổ chức trao giải Đặc biệt cho đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh (trang phục quan họ) và giải Nhất cho đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng (áo phông xanh).

Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, giới thiệu đội thi; kiến thức và thuyết trình. Cán bộ, hội viên phụ nữ có dịp thể hiện kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, khả năng ứng dụng công nghệ số; đồng thời chia sẻ những mô hình, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn trong hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận và ứng dụng công nghệ số vào đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nội dung sáng tạo và hình thức thể hiện sinh động, thuyết phục, các đội thi thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, kiến thức và khả năng ứng dụng công nghệ số. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao các giải thưởng, gồm: 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải chuyên đề.

Phần thi chào hỏi, giới thiệu đội thi của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh.

Giải Đặc biệt của đội thi Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh là sự ghi nhận tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới của các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở trong ứng dụng công nghệ số; đồng thời tạo động lực để cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục lan tỏa kiến thức, kỹ năng, thúc đẩy chuyển đổi số.

Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ các tỉnh, thành phố giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tuyên truyền viên có năng lực, khả năng truyền cảm hứng và hỗ trợ phụ nữ tham gia chuyển đổi số tại cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong tình hình mới.