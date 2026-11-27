Ngày 27/11, lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình” đã khai mạc tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty Chiến Thắng Sài Gòn tổ chức, trong khuôn khổ lễ hội Vì hòa bình năm 2026 và Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026.

Với sự xuất hiện của 34 khinh khí cầu đại diện cho 34 địa phương mới sáp nhập tại Việt Nam, lễ hội kinh khí cầu tạo nên bức tranh đặc sắc trên bầu trời Quảng Trị.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là lễ Chào cờ nghi thức cất cánh lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 với lá đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m2 tại Thành Cổ, kết hợp cùng 34 khinh khí cầu đồng loạt bay ở độ cao từ 50m xung quanh đại kỳ.

Video: Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế “Bay trên quê hương thanh bình” ở Quảng Trị

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề "Bay trên quê hương thanh bình" diễn ra từ ngày 27 - 29/11 tại hai địa điểm lịch sử đặc biệt là Thành Cổ Quảng Trị, phường Quảng Trị (ngày 27/11) và tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (ngày 28/11 - 29/11).

Trong ngày 27/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và Quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị), người dân và du khách đã có dịp chiêm ngưỡng các khinh khí cầu, dù lượn; khám phá hoạt động trình diễn, giao lưu cùng các phi công và đội ngũ chuyên môn kỹ thuật.

Nhiều người cũng đã có dịp trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu (bay treo, bay tự do), ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên và những công trình, địa danh đặc trưng của Quảng Trị từ trên cao.

Trong khuôn khổ lễ hội, còn có các hoạt động ý nghĩa như: Đêm hoa đăng tri ân các Anh hùng liệt sĩ vào tối 27/11; lễ thả chim bồ câu hòa bình… Bên cạnh đó cũng diễn ra chuỗi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu cộng đồng hàng đêm và không gian trải nghiệm văn hóa - du lịch đặc sắc.

Thông qua sự kiện, tỉnh Quảng Trị kỳ vọng kiến tạo một sản phẩm du lịch mới mẻ, mang tính khác biệt cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và độ nhận diện thương hiệu du lịch địa phương trên bản đồ du lịch quốc gia.

Về lâu dài, sự kiện đặt mục tiêu từng bước xây dựng một thương hiệu lễ hội cùng sản phẩm du lịch khinh khí cầu mang tầm cỡ quốc tế thường niên tại Quảng Trị.