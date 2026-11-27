Trang phục truyền thống là nét đặc trưng gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào Dao đỏ. Những họa tiết được thêu tỉ mỉ trên áo, yếm, khăn... không chỉ làm nên vẻ đẹp riêng mà còn gửi gắm những câu chuyện, quan niệm và dấu ấn văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Trang phục truyền thống của đồng bào Dao đỏ thôn Làng Đung.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của từng hoa văn. Với mong muốn những giá trị ấy không bị mai một theo thời gian, ông Phùng Xuân Khai thường xuyên trò chuyện, giải thích cho con cháu và bà con về nguồn gốc, ý nghĩa của các họa tiết trên trang phục truyền thống.

Ông còn hướng dẫn chị em tìm hiểu cách thêu; giới thiệu chữ Nho của người Dao, chia sẻ phong tục, tập quán đã gắn bó với cộng đồng từ bao đời. Bằng vốn hiểu biết tích lũy qua nhiều năm, những kiến thức về văn hóa dân tộc được ông chia sẻ trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn, để mỗi người không chỉ biết thực hành mà còn hiểu, thêm trân trọng những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Ông Phùng Xuân Khai truyền dạy văn hóa Dao đỏ cho người dân trong thôn.

Là một trong những người được ông Phùng Xuân Khai chỉ dạy về ý nghĩa các hoa văn trên trang phục truyền thống. Chị Triệu Thị Thắng chia sẻ: Trước đây, khi thêu hay mặc trang phục Dao đỏ, tôi chỉ chú ý đến hình dáng, màu sắc và cách sắp xếp các họa tiết, chứ chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của chúng. Được ông Khai giải thích, tôi biết mỗi hoa văn đều mang một câu chuyện, nét văn hóa riêng. Điều đó khiến tôi thêm yêu trang phục truyền thống của dân tộc mình và nhận ra rằng, muốn gìn giữ văn hóa thì trước hết phải hiểu những giá trị mà cha ông gửi gắm trong đó.

Không chỉ tâm huyết với việc truyền dạy văn hóa, ông Phùng Xuân Khai còn là người tích cực tham gia các hoạt động chung của thôn bản. Là người có uy tín, ông luôn gương mẫu thực hiện các phong trào ở địa phương, vận động bà con đoàn kết, giữ gìn phong tục tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa. Những câu chuyện về nguồn cội, truyền thống dân tộc được ông chia sẻ trong các buổi gặp gỡ, sinh hoạt cộng đồng đã góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với bản sắc văn hóa quê hương.

Ông Phùng Xuân Khai hướng dẫn chị em giữ gìn điệu múa Chuông đặc trưng của đồng bào dân tộc Dao.

Anh Đặng Văn Trọng - Bí thư Chi bộ thôn Làng Đung, xã Khánh Hòa cho biết: Ông Phùng Xuân Khai là một trong những người am hiểu sâu sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Dao đỏ tại địa phương. Những kiến thức, kinh nghiệm của ông không chỉ có ý nghĩa với việc bảo tồn phong tục, tập quán mà còn là nguồn tư liệu quý để thế hệ trẻ tìm hiểu về cội nguồn dân tộc. Đặc biệt, ông luôn sẵn lòng chia sẻ những điều mình biết, tích cực tham gia công việc chung và có tiếng nói quan trọng trong vận động bà con thực hiện các phong trào ở thôn.

Anh Đặng Văn Trọng (bên trái) cẩn thận ghi chép những lời chia sẻ của ông Phùng Xuân Khai.

Với chị Dương Thị Phượng - Trưởng thôn Làng Đung, điều đáng quý ở ông Phùng Xuân Khai chính là sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Chị chia sẻ: “Bác Khai là người rất tâm huyết với văn hóa Dao đỏ. Những đóng góp của bác rất đáng trân trọng, bởi nhờ có sự am hiểu và tâm huyết ấy mà văn hóa truyền thống mới được lan tỏa và được thế hệ trẻ gìn giữ, phát huy”.

Với ông Phùng Xuân Khai, giá trị lớn nhất của người am hiểu văn hóa truyền thống không phải là giữ riêng cho mình, mà là trao truyền được cho thế hệ sau. Tuổi đã cao, nhưng ông vẫn đau đáu mong muốn truyền lại cho con cháu những điều mình đã học hỏi, tích lũy suốt cuộc đời. Từ cách thêu thùa, ý nghĩa hoa văn trên trang phục đến chữ Nho và những phong tục của người Dao, ông đều mong có người tiếp nhận, học hỏi để những giá trị ấy không bị đứt quãng.

“Tôi chỉ mong lớp trẻ hôm nay chịu khó tìm hiểu, giữ được nghề, chữ và những nét đẹp truyền thống của dân tộc mình để không bao giờ quên cội nguồn” - ông Phùng Xuân Khai chia sẻ

Những hiểu biết về hoa văn, chữ viết và phong tục tập quán mà ông Phùng Xuân Khai chia sẻ đang giúp văn hóa Dao đỏ ở Làng Đung đến gần hơn với lớp trẻ hôm nay, bởi khi thế hệ sau thấu hiểu và trân trọng giá trị gốc rễ, văn hóa truyền thống sẽ mãi được giữ gìn trong đời sống hiện tại.

Ông Phùng Xuân Khai vẫn ngày ngày lặng thầm truyền dạy văn hóa Dao.

Lặng thầm theo thời gian, ông Phùng Xuân Khai vẫn bền bỉ giữ lửa văn hóa dân tộc bằng sự tận tâm và tình yêu với cội nguồn. Chính sự gương mẫu, trách nhiệm của một người có uy tín đã khơi dậy niềm tự hào và sự đồng lòng trong cộng đồng, giúp mạch nguồn văn hóa Dao đỏ ở Làng Đung chảy mãi cùng tháng năm.