Các nghệ sĩ biểu diễn vở kịch nói “LADY FOX”, chuyển thể từ tích tuồng cổ “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo”.

Từ tích tuồng cổ giàu màu sắc huyền thoại “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo”, vở kịch nói “LADY FOX” được dàn dựng với sự tham gia của giảng viên, sinh viên Khoa Sân khấu – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Khoa Nghệ thuật – Đại học Wollongong (Australia). Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của TS.NSƯT Bùi Như Lai, đạo diễn ThS. Dương Thị Thanh Huyền, tác phẩm mở ra hướng tiếp cận mới trong khai thác, kế thừa và phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống.

“Hồ Nguyệt Cô hóa cáo” là một tích tuồng cổ chứa đựng những xung đột về tình yêu, niềm tin, thân phận và bi kịch con người. Không chỉ kể câu chuyện về một nhân vật mang thân phận kỳ ảo, tích truyện còn gợi ra những suy ngẫm về giá trị sống, sự lựa chọn và những điều con người phải đánh đổi trong cuộc đời.

Việc lựa chọn tích truyện này xuất phát từ mong muốn tìm kiếm một chất liệu truyền thống có chiều sâu tư tưởng, đồng thời có khả năng đối thoại với đời sống đương đại. Trong cách tiếp cận của ê-kíp sáng tạo, hình tượng viên ngọc được tu luyện qua hàng nghìn năm không đơn thuần là vật báu mang màu sắc kỳ ảo, mà còn có thể được nhìn nhận như biểu tượng của niềm tin và những giá trị quý giá được tích lũy, tôi luyện qua thời gian.

Ngôn ngữ hình thể và vũ đạo truyền thống được kết hợp với phương pháp biểu đạt của sân khấu kịch nói hiện đại.

Thông qua câu chuyện, “LADY FOX” gợi mở suy ngẫm về hành trình con người rèn luyện, hoàn thiện bản thân, gìn giữ những giá trị tốt đẹp và đối diện với những lựa chọn trong cuộc sống.

Dưới sự dàn dựng của đạo diễn ThS. Dương Thị Thanh Huyền, “LADY FOX” hướng tới sự gặp gỡ giữa tính ước lệ của sân khấu truyền thống và phương pháp biểu đạt của kịch nói hiện đại. Tinh thần truyền thống không chỉ được thể hiện qua nội dung câu chuyện mà còn được khai thác trong chính ngôn ngữ biểu diễn, từ cách tổ chức không gian, thời gian sân khấu đến chuyển động hình thể và âm nhạc.

Không gian, thời gian sân khấu được xây dựng theo hướng ước lệ, chắt lọc và giàu tính biểu tượng. Cảnh trí không nhằm tái hiện hiện thực một cách cụ thể mà được tổ chức linh hoạt, mở ra không gian tưởng tượng, đồng thời tạo điều kiện để diễn viên thể hiện diễn biến tâm lý, cảm xúc nhân vật.

Vở diễn nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của đông đảo khán giả.

Một điểm nhấn đáng chú ý của vở diễn là việc đưa ngôn ngữ vũ đạo, hình thể truyền thống cùng âm nhạc truyền thống, trong đó có tiếng trống và kèn, vào cấu trúc kịch nói. Những đường nét chuyển động, nhịp điệu và động tác mang tính biểu tượng của nghệ thuật biểu diễn truyền thống được nghiên cứu, chọn lọc, kết hợp với diễn xuất tâm lý và hành động kịch của diễn viên.

Trong cách tiếp cận này, vũ đạo không chỉ đóng vai trò minh họa mà trở thành phương tiện kể chuyện, góp phần thể hiện nội tâm nhân vật và chuyển tải những tầng cảm xúc mà lời thoại đôi khi khó diễn đạt trọn vẹn. Sự kết hợp giữa hình thể, âm nhạc và diễn xuất tạo nên một lớp ngôn ngữ sân khấu đa dạng, giúp câu chuyện được thể hiện bằng nhiều phương thức biểu đạt.

Vở diễn “LADY FOX” là thử nghiệm sáng tạo trong việc chuyển hóa chất liệu sân khấu truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ.

Thông qua “LADY FOX”, ê-kíp sáng tạo hướng tới một hình thức sân khấu trong đó chất liệu truyền thống được chuyển hóa một cách sáng tạo, vừa giữ được tinh thần nghệ thuật cội nguồn, vừa tạo nên diện mạo mới phù hợp với cảm quan tiếp nhận của khán giả trẻ hôm nay.

Từ thử nghiệm này, vở diễn đặt ra một hướng gợi mở trong hoạt động sáng tạo và đào tạo nghệ thuật sân khấu: di sản không nhất thiết chỉ được bảo tồn thông qua việc phục dựng nguyên bản, mà còn có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại bằng những cách thể hiện mới. Điều quan trọng là quá trình sáng tạo phải nhận diện và giữ được những giá trị cốt lõi của tác phẩm truyền thống, đồng thời tìm ra ngôn ngữ biểu đạt phù hợp với công chúng hôm nay.