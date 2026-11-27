Hai cuộc vận động, cuộc thi sáng tác nói trên không chỉ là sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ cả trong và ngoài lực lượng CAND.

Ngay sau khi thông báo rộng rãi kế hoạch tổ chức, Cục Công tác chính trị đã tiếp nhận một khối lượng tác phẩm đồ sộ, phong phú về thể loại và đa dạng về góc nhìn phản ánh, bao gồm: 33 tiểu thuyết, 400 truyện ngắn, 178 truyện ký; 707 tranh cổ động và hơn 500 tác phẩm ảnh của các tác giả trong và ngoài lực lượng CAND tham gia.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu ở trong và ngoài lực lượng CAND dự buổi lễ.

Đông đảo văn nghệ sĩ ở trong và ngoài lực lượng CAND, cán bộ, chiến sĩ dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị khẳng định, số lượng tác phẩm tham dự không chỉ minh chứng cho uy tín, sức lan tỏa của các cuộc thi do Bộ Công an tổ chức, mà sâu xa hơn, còn thể hiện tình cảm trân quý, niềm tin yêu và sự đồng hành bền bỉ của giới văn nghệ sĩ cũng như quần chúng nhân dân dành cho lực lượng CAND - đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Theo Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, đánh giá một cách toàn diện, thành công của cuộc vận động sáng tác và thi ảnh nghệ thuật, vẽ tranh cổ động lần này được thể hiện rõ nét trên cả ba phương diện: quy mô, số lượng, chất lượng nghệ thuật và giá trị lan tỏa tư tưởng.

Ban Tổ chức trao giải A, giải B Cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn và ký về hình tượng người chiến sĩ Công an cơ sở lần thứ 2 dành cho tác giả chuyên nghiệp.

Ban Tổ chức trao giải C Cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn và ký về hình tượng người chiến sĩ Công an cơ sở lần thứ 2 dành cho tác giả chuyên nghiệp.

Ban Tổ chức trao giải A, giải B thể loại truyện ngắn dành cho tác giả không chuyên.

Ban Tổ chức trao giải A, giải B, giải C thể loại truyện ký và giải C thể loại truyện ngắn cho tác giả không chuyên.

Về nội dung tư tưởng, các tác phẩm đã bám sát hơi thở cuộc sống và thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trong giai đoạn mới. Hình tượng người chiến sĩ Công an cơ sở hiện lên không hề khô cứng, giáo điều hay một chiều, mà vô cùng chân thực, gần gũi, đời thường nhưng cũng hết sức cao đẹp.

Đó là những người chiến sĩ mang trên vai trọng trách giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, thậm chí là hiểm nguy trước các loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao, tệ nạn xã hội; đồng thời phải giải quyết thấu tình đạt lý những mâu thuẫn nhỏ nhất trong nội bộ nhân dân. Họ là những con người có nỗi niềm riêng, có những hy sinh thầm lặng phía sau gia đình, nhưng khi Tổ quốc và nhân dân cần, họ sẵn sàng đặt lợi ích chung lên trên hết, giữ vững lời thề danh dự: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Ban Tổ chức trao giải A về tranh cổ động cho các tác giả.

Về chất lượng nghệ thuật, nhiều tác phẩm tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện ký đã có sự tìm tòi, đổi mới trong bút pháp thể hiện, kết cấu chặt chẽ, ngôn ngữ giàu hình ảnh, khai thác sâu thế giới nội tâm nhân vật. Nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật và tranh cổ động đạt trình độ chuyên môn cao, vượt ra khỏi khuôn khổ tuyên truyền thuần túy để trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc lập có sức sống lâu bền.

Đặc biệt, sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ tác giả không chuyên trong lực lượng CAND cho thấy phong trào sáng tác văn học nghệ thuật từ cơ sở đang phát triển đúng hướng, khơi dậy được mạch nguồn sáng tạo dồi dào ngay trong chính những người trong cuộc.

Theo đồng chí Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Lễ tổng kết và trao giải không phải là điểm kết thúc, mà chính là điểm khởi đầu để các giá trị tư tưởng và nghệ thuật của các tác phẩm tiếp tục lan tỏa sâu rộng vào đời sống xã hội và đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Đối với Cuộc thi vẽ tranh cổ động, Ban Tổ chức trao 15 Giải A, 20 Giải B, 25 Giải C và 30 Giải Khuyến khích. Các tác phẩm đã chuyển hóa những nội hàm chính trị sâu sắc của phong trào thi đua “Ba Nhất” thành những hình ảnh trực quan sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu, có khả năng cổ vũ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ và nhân dân một cách trực diện và mạnh mẽ.

Ban Tổ chức trao giải A ảnh nghệ thuật cho các tác giả.

Đối với Cuộc thi ảnh nghệ thuật, Ban Tổ chức trao 15 Giải A, 20 Giải B, 25 Giải C và 30 Giải Khuyến khích. Các tác phẩm nhiếp ảnh đạt giải đã chạm tới cảm xúc người xem. Từ những bước chân tuần tra xuyên đêm nơi biên cương, những giọt mồ hôi trên thao trường huấn luyện kỷ luật thép, cho đến nụ cười ấm áp của người chiến sĩ Công an xã khi giúp dân gặt lúa, chống bão lũ, làm thủ tục hành chính..., các tác phẩm đã khắc họa rõ nét tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” bằng những khuôn hình giàu tính thẩm mỹ và giá trị nhân văn sâu sắc.

Đối với Cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn và truyện ký với chủ đề “Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bình yên cuộc sống” lần thứ 2 - năm 2026, Ban Tổ chức trao hai hệ thống giải.

Ban Tổ chức và các tác giả đoạt giải sau buổi lễ.

Về giải thưởng dành cho tác giả chuyên nghiệp, ở thể loại Tiểu thuyết có 1 Giải B, 3 Giải C và 5 Giải Khuyến khích. Theo Ban Tổ chức, việc không có tác phẩm xuất sắc để trao Giải A cho thấy sự nghiêm túc, khắt khe và chuẩn mực cao của Hội đồng Giám khảo trong việc đánh giá một thể loại dài hơi, đòi hỏi tầm vóc khái quát nghệ thuật lớn.

Ở thể loại Truyện ngắn dành cho tác giả chuyên nghiệp có 3 Giải A, 5 Giải B, 7 Giải C và 10 Giải Khuyến khích. Ở thể loại Truyện ký có 2 Giải B, 4 Giải C và 1 Giải Khuyến khích (không có tác phẩm xuất sắc để trao Giải A).

Về giải thưởng dành cho tác giả không chuyên, đây là điểm sáng của Cuộc vận động vì những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp công tác, chiến đấu tại cơ sở và các cây bút quần chúng đã cầm bút ghi lại chính cuộc sống, chiến công và những trăn trở của mình. Ở thể loại Truyện ngắn, Ban Tổ chức trao 10 Giải A, 15 Giải B, 20 Giải C và 30 Giải Khuyến khích. Ở thể loại Truyện ký có 5 Giải A, 7 Giải B, 10 Giải C và 15 Giải Khuyến khích.

Giải thưởng Cuộc thi ảnh nghệ thuật và vẽ tranh cổ động hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Tranh cổ động:

Giải A

1. Tên tác phẩm: Thắp sáng niềm tin

- Tên tác giả: Họa sĩ Lưu Quang Lâm (Bắc Ninh)

2. Tên tác phẩm: Bám bản giữ làng

- Tên tác giả: Họa sĩ Trần Văn Chỉnh (Trường Cao Đẳng Sư phạm Tây Ninh, Số 1 Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh)

3. Tên tác phẩm: Bám sát địa bàn để gần dân, hiểu dân

- Tên tác giả: Họa sĩ Nguyễn Duy Thành (Hà Nội)

4. Tên tác phẩm: Lực lượng Phòng chống khủng bố sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ

- Tên tác giả: Họa sĩ Đặng Thanh Dương (Hà Nội)

5. Tên tác phẩm: Lực lượng CAND hưởng ứng Phong trào thi đua Ba Nhất

- Tên tác giả: Họa sĩ Bạch Thị Lợi (Phú Thọ)

6. Tên tác phẩm: An toàn giao thông vì hạnh phúc mọi nhà

- Tên tác giả: Họa sĩ Nguyễn Huy Lộc (TP Hồ Chí Minh)

7. Tên tác phẩm: Hòa bình – Hạnh phúc

- Tên tác giả: Họa sĩ Nguyễn Văn Công (Phú Thọ)

8. Tên tác phẩm: Tinh nhuệ hiện đại, làm chủ công nghệ

- Tên tác giả: Họa sĩ Đinh Văn Công (Ninh Bình)

9. Tên tác phẩm: Tận tụy, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân

- Tên tác giả: Họa sĩ Lâm Tiến Mạnh (Tuyên Quang)

10. Tên tác phẩm: Vì nước quên thân vì dân phục vụ

- Tên tác giả: Trung tá Nguyễn Hải Dương (Trưởng CA xã Bạch Ngọc, Công an tỉnh Nghệ An)

11. Tên tác phẩm: Thắp sáng con chữ nâng bước tương lai

- Tên tác giả: Đại úy Hoàng Văn Thiết, Phó Trưởng Công an xã Thanh Thủy, Công an tỉnh Tuyên Quang

12. Tên tác phẩm: Còn Đảng thì còn mình

- Tên tác giả: Họa sĩ Nguyễn Đình Hưng (Nghệ An)

13. Tên tác phẩm: Bản lĩnh chính trị vững vàng bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Tên tác giả: Đại úy Nguyễn Văn Đội (Phòng 3, C04)

14. Tên tác phẩm: Ba Nhất một niềm tin

- Tên tác giả: Trung tá Lê Bá Nhân, Phó Đội trưởng Đội Thi đua khen thưởng, Công an tỉnh Nghệ An

15. Tên tác phẩm: Lá chắn thép bảo vệ nhân dân

- Tên tác giả: Họa sĩ Lê Ngọc Thể (Trung tâm Văn hóa Xúc tiến Du lịch Nghệ An)

Ảnh nghệ thuật

Giải A:

1. Tên tác phẩm: Cảnh sát đường thủy thành phố Hồ Chí Minh ra quân cao điểm phòng chống tội phạm trên những tuyến sông

- Tên tác giả: Thượng tá, NSNA Đỗ Tuấn Hùng, Trưởng trạm Cảnh sát đường thuỷ Phú Mỹ, Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh

2. Tên tác phẩm: Khổ luyện để thành tài

- Tên tác giả: NSNA Trương Thế Cầu (Hà Nội)

3. Tên tác phẩm: Luyện tập đấu võ

- Tên tác giả: NSNA Nguyễn Sanh Quốc Huy (Thành phố Đà Nẵng)

4. Tên tác phẩm: Giúp dân chạy lũ

- Tên tác giả: NSNA Nguyễn Quang Chính (Tuyên Quang)

5. Tên tác phẩm: Bản lĩnh người lính kỵ binh

- Tên tác giả: NSNA Đặng Duy Khánh (Hà Nội)

6. Tên tác phẩm: Tôi luyện

- Tên tác giả: NSNA Lê Xuân Tùng, Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và môi trường

7. Tên tác phẩm: Vệ sinh môi trường

- Tên tác giả: NSNA Tăng Phi Tuấn (Vĩnh Long)

8. Tên tác phẩm: Trong hiểm nguy, những bước chân người lính PCCC và CNCH vẫn kiên cường tiến về phía trước

- Tên tác giả: Thượng úy Ngô Minh Tuân, Phòng Tham mưu, C07

9. Tên tác phẩm: Nước mắt người vợ

- Tên tác giả: Thiếu tá Lê Hoàng Thạch, Đội Tuyên truyền giáo dục, Công an tỉnh Thanh Hóa

10. Tên tác phẩm: Qua vòng lửa

- Tên tác giả: NSNA Hoàng Văn Phước (Huế)

11. Tên tác phẩm: Bông hồng thép và tinh thần Ba Nhất

- Tên tác giả: Thiếu úy Trần Văn Tiến, Ban Chính trị Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố, K02

12. Tên tác phẩm: Công an Thủ đô làm đám cưới “bù” sau 43 năm cho vợ chồng người thương binh chưa từng nhìn thấy mặt nhau

- Tên tác giả: Thiếu tá Nguyễn Phú Khánh

- Đơn vị: Chuyên đề An ninh Thủ đô, PX04, Công an thành phố Hà Nội

13. Tên tác phẩm: Tri ân anh hùng liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn

- Tên tác giả: Hồ Thanh Thoan (Quảng Trị)

14. Tên tác phẩm: Chiến đấu với giặc lửa (Cảnh sát PCCC và CNCH, tỉnh Vĩnh Long phối hợp chữa cháy tại phường Phước Hậu)

- Tên tác giả: NSNA Nguyễn Vinh Hiển (Vĩnh Long)

15. Tên tác phẩm: Đón các anh về với đất mẹ thương yêu

- Tên tác giả: NSNA Trần Thanh Sang (Vĩnh Long)

Giải thưởng Cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn và ký với chủ đề “Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bình yên cuộc sống” lần thứ 2 - năm 2026:

Giải thưởng dành cho tác giả chuyên nghiệp:

A. Thể loại tiểu thuyết:

Giải B:

1. Tên tác phẩm: Sử thi làng

- Tác giả: Nhà văn Lê Kim Sơn (tỉnh Gia Lai)

Giải C:

1. Tên tác phẩm: Sơn nữ

- Tác giả: Nhà văn, Nhà báo Lại Văn Long (TP Hồ Chí Minh)

2. Tên tác phẩm: Tích tắc cuộc đời

- Tác giả: Nhà văn Nguyễn Thị Lan (TP Hồ Chí Minh)

3. Tên tác phẩm: Vực sóng

- Tác giả: Nhà văn Nguyễn Thành Phú (Quảng Trị)

B. Thể loại truyện ngắn

Giải A

1. Tên tác phẩm: Lối về

- Tác giả: Nhà văn Phan Đình Minh (TP Hồ Chí Minh)

2. Tên tác phẩm: Lối đi ngay dưới chân mình

- Tác giả: Thượng tá, Nhà văn Đoàn Phương Nhung, Phó Trưởng Ban Chuyên đề Truyền hình Công an nhân dân (Cục Truyền thông CAND)

3. Tên tác phẩm: Chùm truyện ngắn “Ngày lành và Đường về”

- Tác giả: Thượng tá, Nhà văn Bùi Tuấn Minh (Trường Cao đẳng CSND I)

Giải B

1. Tên tác phẩm: Phi lê

- Tác giả: Nhà Biên kịch, nhà văn Chu Văn Thơm (Bút danh: Chu Thơm), Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (Hà Nội)

2. Tên tác phẩm: Chùm truyện ngắn “Con chim sâu tháng tư – Khúc cua tay áo”

- Tác giả: Nhà văn Võ Đình Duy (TP Hồ Chí Minh)

3. Tên tác phẩm: Gió mùa vẫn thổi

- Tác giả: Trần Thị Thủy (Hà Nội)

4. Tên tác phẩm: Nước mắt chảy ngược

- Tác giả: Trần Thị Trác Diễm (Hội VHNT tỉnh Quảng Trị)

5. Tên tác phẩm: Bình Minh núi răng cưa

- Tác giả: Nhà văn Hà Minh Hưng (Hội VHNT Lai Châu)

Giải C

1. Tên tác phẩm: Tiếng khèn đón hoa đào

- Tên tác giả: Nhà văn, NGƯT Đức Hạnh (Thái Nguyên)

2. Tên tác phẩm: Dấu chân mặt trời – Tác giả Bùi Kim Quy

- Tên tác giả: Nhà biên kịch, đạo diễn Bùi Kim Quy (Giảng viên Trường ĐH Sân Khấu Điện ảnh Hà Nội)

3. Tên tác phẩm: Sinh lộ

- Tên tác giả: Nhà văn Nguyễn Trần Thanh Trúc (TP Hồ Chí Minh)

4. Tên tác phẩm: Thủy tinh đỏ

- Tên tác giả: Nhà văn Đào Thị Tám (Hội VHNT Lai Châu)

5. Tên tác phẩm: Chùm truyện ngắn Pú Cai xuống sớm - Ban trắng Pay Sang -

- Tên tác giả: Nhà văn Nguyễn Anh Dũng (Điện Biên)

6. Tên tác phẩm: Đợi đến mùa xuân

- Tên tác giả: Lương Mỹ Hạnh (Sơn La)

C. Thể loại truyện ký

Giải B

1. Tên tác phẩm: Những người thức cùng phố

- Tác giả: Họa sĩ Huỳnh Phú Hà (TP Hồ Chí Minh)

2. Tên tác phẩm: Trung du miền gió thổi

- Tác giả: Đặng Lê Hùng (Phú Thọ)

Giải C

1. Tên tác phẩm: Trong sắc áo mùa thu

- Tên tác giả: Nhà văn Phạm Thanh Khương, Nguyên Phó tổng biên tập Báo Biên Phòng (Hà Nội)

2. Tên tác phẩm: Chuyện thường ngày ở Công an xã miền núi

- Tên tác giả: Nhà văn, nhà báo Đoàn Minh Phong (Ban Thư ký biên tập, Tạp chí Văn nghệ, TP Hồ Chí Minh)

3. Tên tác phẩm: Gặp nhau giữa mùa sương

- Tên tác giả: Hoàng Thanh Hương (Gia Lai)

4. Tên tác phẩm: Đi tìm hình tượng người chiến sĩ Công an cơ sở

- Tên tác giả: Nhà văn Võ Mai Hoa (TP Hồ Chí Minh)

Giải thưởng dành cho tác giả không chuyên

A. Thể loại truyện ngắn

Giải A

1. Tên tác phẩm: Tiếng Ring Rơng trong gió

- Tên tác giả: Trung tá Trần Thị Thúy Trinh (Công an tỉnh Gia Lai)

2. Tên tác phẩm: Sóng vỗ biên thùy

- Tên tác giả: Phan Thị Ngân Châu (Đà Nẵng)

3. Tên tác phẩm: Chiếc áo trong mưa

- Tên tác giả: Học viên Nguyễn Viết Phú (Trường Đại học CSND)

4. Tên tác phẩm: Người con của bản làng

- Tên tác giả: Học viên Nguyễn Thành Trung (Học viên CSND)

5. Tên tác phẩm: Thường xuân mãi xanh

- Tên tác giả: Đinh Thị Thu Hường (Lâm Đồng)

6. Tên tác phẩm: Gió kể mùa lau trắng

- Tên tác giả: Đại úy Đinh Chiến Hữu (Công an xã Minh Hóa, Công an tỉnh Quảng Trị)

7. Tên tác phẩm: Tiếng Radio đêm

- Tên tác giả: Thiếu tá Cao Thị Hồng ( Phòng KTNV&NT, Công an tỉnh Ninh Bình)

8. Tên tác phẩm: Mây trắng lưng đèo

- Tên tác giả: Nguyễn Huy Khánh (Trường Đại học CSND)

9. Tên tác phẩm: Rễ tre bám đất

- Tên tác giả: Đại úy Trần Quốc Đức (Công an tỉnh Nghệ An)

10. Tên tác phẩm: Dưới mái chèo là đất quê hương

- Tên tác giả: Trung tá Lê Diệu Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Văn hóa CAND VI

Giải B

1. Tên tác phẩm: Con đường trở về

- Tên tác giả: Học viên Lê Công Vinh (Trường Đại học CSND)

2. Tên tác phẩm: Khúc ru nguồn cội

- Tên tác giả: Trung sĩ Hoàng Việt Anh (Đội PCCC và CNCH Khu vực số 9, Công an tỉnh Quảng Trị)

3. Tên tác phẩm: Mây trời thăm thẳm

- Tên tác giả: Thiếu tá Kim Thị Mùa Đông (Công an xã Tam Đảo, Công an tỉnh Phú Thọ)

4. Tên tác phẩm: Có một con đường

- Tên tác giả: Võ Thị Mỹ Hạnh (Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai)

5. Tên tác phẩm: Người về từ Ó Đất

- Tên tác giả: Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Công an Phường An Phú, Công an tỉnh Gia Lai)

6. Tên tác phẩm: Hương ngọc lan thoảng trong gió đêm

- Tên tác giả: Trung tá Nguyễn Thị Minh Ánh (Công an tỉnh Vĩnh Phúc)

7. Tên tác phẩm: Cà đắng

- Tên tác giả: Vũ Thị Dung (Hà Nội)

8. Tên tác phẩm: Rừng non

- Tên tác giả: Đại úy Nguyễn Đức Minh (Công an tỉnh Khánh Hòa)

9. Tên tác phẩm: Bon Tơr Nun

- Tên tác giả: Đại úy Nguyễn Văn Chiến (Công an tỉnh Lâm Đồng)

10. Tên tác phẩm: Tên con là Chiến

- Tên tác giả: Học viên Phạm Thị Thi (Trường Đại học CSND)

11. Tên tác phẩm: Vết sẹo của mặt trời

- Tên tác giả: Thượng úy Phạm Hồng Điệp (Công an tỉnh Hà Tĩnh)

12. Tên tác phẩm: Mùa gió ấm trên vùng đất mặn

- Tên tác giả: Mai Thu Phương (Tạp chí văn nghệ Cà Mau)

13. Tên tác phẩm: Vết chiêng

- Tên tác giả: Đại úy Chu Hoàng Sinh (Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 234, Quân đoàn 34)

B. Thể loại truyện ký

Giải A

1. Tên tác phẩm: Người đi qua những dòng suối

- Tên tác giả: Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Nhung (Công an thành phố Huế)

2. Tên tác phẩm: Đêm ấy, một ô cửa vẫn sáng

- Tên tác giả: Hạ sĩ Nguyễn Quang Sáng (Công an tỉnh Quảng Trị)

3. Tên tác phẩm: Người giữ lửa ở bản Ta Bán

- Tên tác giả: Thiếu tá Nguyễn Thị Mai Hoa (Ban Biên tập phát thanh, Cục Truyền thông CAND)

4. Tên tác phẩm: Gió chiều hạ

- Tên tác giả: Đại úy Phan Hữu Tiệp (Công an thành phố Hải Phòng)

5. Tên tác phẩm: Đất lành bởi người ở lại

- Tên tác giả: Thiếu tá Nguyễn Anh Phúc, Trưởng Công an xã Ba Vì, Công an thành phố Hà Nội

Giải B

1. Tên tác phẩm: Người giữ nhịp bình yên

- Tên tác giả: Trung tá Bùi Đăng Khoa (Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học CSND)

2. Tên tác phẩm: Giã từ Bơ Lung Hơ Lâu

- Tên tác giả: Trung tá Trần Thị Thúy Trinh (Công an tỉnh Gia Lai)

3. Tên tác phẩm: Lặng lẽ Kơ nia

- Tên tác giả: Trung tá Trần Lê Dung (Ban Phát thanh, Cục Truyền thông Công an nhân dân)

4. Tên tác phẩm: Thầy của tôi, những bước chân nơi biên giới

- Tên tác giả: Học viên Nguyễn Quốc Dũng (Trường Đại học CSND)

5. Tên tác phẩm: Ngọn lửa sau cánh cửa đỏ

- Tên tác giả: Thiếu tá Nguyễn Minh Cường (Đại học CSND)

6. Tên tác phẩm: Chuyến xe không mất tiền

- Tên tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Công an thành phố Hà Nội)

7. Tên tác phẩm: Những mạch ngầm sau màn sương

- Tên tác giả: Đại úy Nguyễn Bá Trung (Công an xã Liên Hiệp, Công an tỉnh Tuyên Quang)