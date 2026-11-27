Quang cảnh tọa đàm và đại biểu trong và ngoài nước tham dự.

Áp lực kép trước thềm phát triển và đòi hỏi bảo tồn thực chất

Không chỉ là vùng đất thiêng liêng gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng và giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, Côn Đảo còn được xem là một trong những khu vực trọng điểm về đa dạng sinh học biển của Việt Nam, nơi hội tụ hệ thống rạn san hô phong phú, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn cùng các bãi đẻ quan trọng của rùa biển. Tuy nhiên, trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu và nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội, hệ sinh thái biển nơi đây đang phải gánh chịu nhiều sức ép lớn.

Tại Tọa đàm tổ chức chiều 27/11 tại Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (Cơ sở 3 - cơ sở Côn Đảo, số 02 đường Nguyễn Huệ) do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng UBND Đặc khu Côn Đảo, Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo và đơn vị sở tại thực hiện, các nhà quản lý, nhà khoa học và chuyên gia bảo tồn đã thẳng thắn nhìn nhận những thách thức hiện hữu. Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý VQG Côn Đảo, chỉ rõ công tác quản lý, bảo vệ hệ sinh thái biển đang đối mặt với ba nhóm áp lực lớn:

Biến đổi khí hậu: Nhiệt độ nước biển tăng cao kéo theo hiện tượng tẩy trắng san hô nghiêm trọng, điển hình là đợt tẩy trắng năm 2024 khiến nhiều rạn suy thoái, làm độ phủ san hô cứng trung bình năm 2025 giảm chỉ còn khoảng 16,4%.

Giám đốc Ban Quản lý VQG Côn Đảo Nguyễn Khắc Pho phát biểu tại tọa đàm.

Khai thác và sử dụng tài nguyên biển: Tình trạng khai thác thủy sản trái phép, rác thải đại dương, ngư cụ thất lạc cùng hoạt động tàu thuyền neo đậu, kéo lưới tác động trực tiếp đến các sinh cảnh trọng yếu và làm gãy vỡ san hô.

Phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế nguồn lực: Hoạt động du lịch biển, dịch vụ, xây dựng công trình ven biển gây tăng độ đục, bồi lắng trầm tích và gia tăng áp lực môi trường; trong khi không gian biển quản lý rộng, nhiều khu vực xa bờ khiến nhân lực, trang thiết bị và kinh phí tuần tra còn gặp nhiều khó khăn.

Đặt trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh triển khai Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 11/7/2026 về thông tin đối ngoại giai đoạn 2026 - 2027 và Kế hoạch số 11574/KH-SVHTT ngày 20/8/2026 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển đảo và nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển năm 2026, tọa đàm không dừng lại ở việc điểm mặt thách thức.

Qua ba phiên thảo luận chuyên sâu và phiên giao lưu mở, các diễn giả - gồm lãnh đạo VQG Côn Đảo, nguyên lãnh đạo VQG Côn Đảo với hơn 30 năm gắn bó bảo tồn biển và rùa biển, đại diện WWF Việt Nam, IUCN Việt Nam và chuyên gia Viện Hải dương học - đã tập trung làm rõ những bài toán cốt lõi:

Đánh giá sức khỏe và khả năng phục hồi của rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn; đề xuất công cụ quy hoạch và quản lý hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Xác định phương pháp phục hồi san hô phù hợp điều kiện tự nhiên Côn Đảo, lấy tỷ lệ sống, khả năng sinh trưởng và hiệu quả sinh thái lâu dài làm thước đo thay vì chạy theo số lượng cấy ghép hình thức.

Nhìn lại chặng đường bảo tồn rùa biển từ năm 1990 đến nay, chia sẻ kinh nghiệm huy động tình nguyện viên và kết nối bảo tồn rùa biển với rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Giám đốc Ban Quản lý VQG Côn Đảo Nguyễn Khắc Pho nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: bảo tồn thiên nhiên phải đi trước làm nền tảng cho phát triển; mọi hoạt động khai thác, du lịch phải tuân thủ quy hoạch và sức chịu tải hệ sinh thái, kiên quyết không đánh đổi đa dạng sinh học và di sản thiên nhiên lấy tăng trưởng kinh tế ngắn hạn.

VQG Côn Đảo định hướng chuyển từ tư duy xử lý khi suy thoái sang chủ động phòng ngừa, bảo vệ vùng lõi đa dạng sinh học, siết chặt tuần tra chống khai thác IUU, quản lý tàu thuyền và lặn biển, đồng thời mở rộng hợp tác, xã hội hóa có kiểm soát chặt chẽ về chuyên môn và pháp luật.

Những kết quả bước đầu trong năm 2026 cho thấy hướng đi này đang mang lại tín hiệu tích cực: VQG Côn Đảo thiết lập vườn ươm san hô rộng 400 m² với 200 giá thể, nuôi cấy 10.000 tập đoàn san hô cứng dạng cành tại Ông Đụng và Đất Thắm; đồng thời phối hợp với nguồn kinh phí xã hội hóa từ Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Production phục hồi 0,5 ha san hô tại Bãi Cát Lớn - Hòn Bảy Cạnh với 75 giá thể bồn bê tông (50 tập đoàn mỗi giá thể), ghi nhận tỷ lệ sống bước đầu trên 95%.

Với rùa biển, giai đoạn 1993 - 2026 ghi nhận 15.436 lượt rùa mẹ lên bãi đẻ với 45.297 tổ trứng (hơn 4 triệu trứng), thả về biển trên 3 triệu rùa con, gắn thẻ theo dõi 8.053 lượt rùa mẹ; riêng năm 2026 đón 652 lượt rùa mẹ với 1.957 tổ (hơn 192.000 trứng), thả khoảng 142.300 rùa con nhờ tuần tra 24/24, 06 hồ ấp nhân tạo, thực thi pháp luật liên ngành, huy động cộng đồng và kiểm soát du lịch sinh thái.

Hai ngày cao điểm (28 - 29/11): “Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau”

Nếu buổi tọa đàm chiều 27/11 đặt nền móng tri thức, quy chuẩn kỹ thuật và cơ chế phối hợp thì hai ngày tiếp theo (28 - 29/11) là nhịp cầu đưa nhận thức và khoa học bước ra thực địa tại Đặc khu Côn Đảo, dưới chủ đề xuyên suốt “Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau”.

Vườn quốc gia Côn Đảo thiết lập vườn ươm san hô rộng 400 m² với 200 giá thể…

Chuỗi hoạt động quy tụ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, các tổng công ty, doanh nghiệp, người có sức ảnh hưởng (KOL), cùng 300 cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh cấp 2, cấp 3 và 200 đoàn viên, thanh niên tình nguyện địa phương.

Lịch trình trọng tâm trong hai ngày 28 và 29/11 được tổ chức đồng bộ, kết nối giữa tri ân lịch sử, tuyên truyền nghệ thuật, triển lãm sáng tạo và hành động bảo vệ môi trường trực tiếp:

Sáng 28/11 (6h - 6h30) - Dâng hương tri ân: Đoàn đại biểu và lực lượng tham gia tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo, nhắc nhớ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn non sông, biển đảo quê hương.

Sáng 28/11 - Phát động chương trình và khai mạc triển lãm: Tại Quảng trường trước UBND Đặc khu Côn Đảo (số 28 đường Tôn Đức Thắng) diễn ra đón tiếp đại biểu, chương trình nghệ thuật tuyên truyền biển đảo, phát biểu của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Đặc khu và KOL; thực hiện nghi thức cắt băng phát động Chương trình tuyên truyền biển đảo, nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển và khai mạc, tham quan Triển lãm bộ tranh và mô hình san hô từ nhựa tái chế với chủ đề “Biển xanh Côn Đảo - Gìn giữ cho muôn đời sau”.

Sáng 28/11 (9h - 10h30, Đoàn 1) - Ngày hội sống xanh: Các đoàn thể cán bộ, viên chức, đoàn viên, học sinh, thanh niên tình nguyện, dân quân, bộ đội, người dân và du khách tham gia làm sạch môi trường biển, giữ gìn cảnh quan và hệ sinh thái biển tại bãi biển vịnh Côn Sơn (trước cổng UBND Đặc khu Côn Đảo).

Sáng 28/11 (9h - 11h30, Đoàn 2) - Nuôi cấy và phục hồi rạn san hô: Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo, đại diện lực lượng vũ trang, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tổng công ty, doanh nghiệp và du khách tham gia hoạt động nuôi cấy và phục hồi rạn san hô dưới sự hướng dẫn, giám sát kỹ thuật của Ban Quản lý VQG Côn Đảo.

Chiều 28/11 và cả ngày 29/11 - Mở cửa triển lãm: Triển lãm tranh và mô hình san hô từ nhựa tái chế tiếp tục mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan suốt chiều 28/11 và cả ngày 29/11, lan tỏa thông điệp giảm rác thải nhựa, chuyển hóa vật liệu tái chế thành tác phẩm trực quan nâng cao ý thức cộng đồng.

Gắn kết đa lực lượng, giữ kỷ cương chuyên môn vì tương lai bền vững

Điểm đáng chú ý xuyên suốt từ tọa đàm ngày 27/11 đến chuỗi hoạt động ngày 28 - 29/11 là sự kết hợp chặt chẽ giữa tinh thần xung kích, tình nguyện của cộng đồng với nguyên tắc kỷ luật, an toàn và chuẩn mực khoa học. Trong công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên biển đảo, sự nhiệt huyết của người dân, đoàn viên thanh niên, học sinh, doanh nghiệp hay du khách chỉ thực sự phát huy giá trị khi đặt dưới sự điều phối thống nhất của cơ quan quản lý và hướng dẫn chuyên môn bài bản.

Đối với hoạt động lặn phục hồi san hô, Ban Quản lý VQG Côn Đảo quy định rõ: Vườn khảo sát, chọn vị trí, xác định loài, phương pháp, hướng dẫn kỹ thuật và giám sát; tình nguyện viên trực tiếp lặn bắt buộc có chứng chỉ lặn phù hợp, bảo đảm sức khỏe, được tập huấn kỹ năng và tuân thủ tuyệt đối phân công, giám sát, tránh gây tổn hại đến hệ sinh thái tự nhiên. Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia phối hợp cần thống nhất phương án và hoàn tất thủ tục cấp phép theo quy định trước khi triển khai.

Từ diễn đàn khoa học ngày 27/11 đến những phần việc cụ thể trên bờ biển vịnh Côn Sơn, dưới mặt nước và tại không gian triển lãm trong hai ngày 28 - 29/11, chuỗi hoạt động “Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau” góp phần củng cố niềm tin, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên biển và chủ quyền biển đảo. Khi chính quyền, lực lượng chức năng, giới khoa học, doanh nghiệp và mỗi người dân cùng chung tay một cách bài bản, lâu dài, màu xanh của biển Côn Đảo sẽ được gìn giữ vững bền cho các thế hệ mai sau.