Làng Vòng, thuộc phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, là vùng đất nổi tiếng với nghề làm cốm truyền thống, gắn bó lâu đời với văn hóa ẩm thực của người Hà Nội. Theo những câu chuyện được lưu truyền trong dân gian, nghề làm cốm nơi đây bắt nguồn từ một năm mưa lũ, mùa màng đứng trước nguy cơ mất trắng. Người dân đã thu hoạch những bông lúa nếp còn non, đem rang rồi giã thủ công để làm thức ăn. Không ngờ, sản phẩm tạo thành lại có hương vị thơm ngon, dẻo ngọt đặc trưng. Từ đó, cách chế biến lúa nếp non dần được hoàn thiện, trở thành nghề truyền thống và được các thế hệ người dân Làng Vòng gìn giữ, trao truyền cho đến ngày nay.

Cổng làng Vòng - dấu tích không gian làng nghề giữa lòng thủ đô

Đằng sau những hạt cốm xanh mướt là cả một quá trình lao động tỉ mỉ cùng những kinh nghiệm, bí quyết được người làm nghề gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Cô Thảo, người đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề làm cốm gia truyền, chia sẻ rằng những bí quyết ấy được ông bà, cha mẹ truyền lại, tiếp nối qua từng thế hệ trong gia đình.

Theo cô Thảo, để làm nên mẻ cốm thơm ngon, khâu lựa chọn nguyên liệu có ý nghĩa quyết định. Trong đó, nếp cái hoa vàng là giống lúa được người làm nghề đánh giá cao về chất lượng. Lúa được thu hoạch khi bông cong hình lưỡi liềm, hạt nếp còn non, căng sữa – thời điểm thích hợp để tạo nên những hạt cốm dẻo thơm. Sau khi thu hoạch, thóc được rang chín, đưa vào giã rồi sàng sảy nhiều lần để loại bỏ vỏ trấu, giữ lại những hạt cốm xanh, mềm dẻo, mang vị ngọt bùi tự nhiên.

Những hạt cốm xanh mang hương vị đặc trưng của làng Vòng

Cùng với thời gian, phương thức sản xuất cũng có nhiều thay đổi. Nếu trước đây, người dân rang thóc bằng tay, giã cốm bằng chân thì hiện nay, máy móc đã hỗ trợ một phần công việc, giúp giảm bớt sức lao động. Tuy nhiên, theo cô Thảo, dù cách làm có thay đổi, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được chất lượng và hương vị đặc trưng của cốm Vòng.

Ngày nay cốm không chỉ được thưởng thức như một thức quà truyền thống mà cốm còn trở thành nguyên liệu cho nhiều món ăn như bánh cốm, xôi cốm, chè cốm, bánh xu xê cốm, mochi cốm... Sự đa dạng trong cách chế biến giúp sản phẩm từ cốm tiếp cận nhiều hơn với nhu cầu thưởng thức của người tiêu dùng.

Một số sản phẩm được chế biến từ cốm làng Vòng

Cùng với quá trình đô thị hóa, làng Vòng cũng đang đối mặt với những thách thức trong việc duy trì nghề làm cốm truyền thống. Nếu trước đây nghề làm cốm được duy trì ở nhiều gia đình, thì nay, chỉ còn rất ít hộ còn tiếp tục gắn bó với nghề. Công việc làm cốm đòi hỏi nhiều thời gian và công sức trong khi thu nhập chưa thực sự hấp dẫn, khiến một bộ phận người trẻ không còn mặn mà với nghề. Cùng với đó, việc bảo vệ uy tín thương hiệu trước những sản phẩm gắn tên làng nghề nhưng không rõ nguồn gốc cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Trước những thay đổi của thị trường, các hộ làm cốm đã mở rộng cách thức kinh doanh. Bên cạnh bán hàng trực tiếp, một số gia đình đã sử dụng Facebook và các nền tảng trực tuyến để giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng. Đáng chú ý, thế hệ sau trong gia đình cô Thảo cũng tiếp tục nối nghề, góp phần duy trì công việc đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Từ việc đổi mới cách thức kinh doanh đến sự tiếp nối của các thế hệ trong gia đình, những người làm cốm làng Vòng đang tìm cách thích nghi để giữ nghề trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển. Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, những mẻ cốm vẫn được làm ra từ kinh nghiệm và đôi bàn tay của người thợ. Dù cách sản xuất, kinh doanh có những thay đổi, việc giữ gìn hương vị truyền thống vẫn là yếu tố quan trọng để cốm Vòng tiếp tục hiện diện trong đời sống văn hóa ẩm thực Thủ đô.