Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế - Hà Nội 2026 với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu” khai mạc vào ngày 27-11. Ảnh: Hoàng Lân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, những năm gần đây, văn hóa ẩm thực Hà Nội ngày càng khẳng định vị thế và sức hấp dẫn trên trường quốc tế. Thủ đô liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Ẩm thực thế giới với danh hiệu Thành phố Ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2024, Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023, 2025; được tạp chí Time Out bình chọn là một trong 10 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á năm 2025.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, thành phố Hà Nội xác định giá trị của ẩm thực không chỉ dừng lại ở bảo tồn và thưởng thức, mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại và dịch vụ. Phát huy giá trị ẩm thực chính là góp phần chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, tạo thêm sức sống cho di sản và cơ hội phát triển cho cộng đồng, doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu. Ảnh: H.L.

Theo bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam, ẩm thực là ngôn ngữ chung giúp con người xích lại gần nhau, vượt qua những khác biệt về địa lý, ngôn ngữ và văn hóa. Đây cũng là nguồn cảm hứng để Lễ hội Văn hoá Ẩm thực quốc tế - Hà Nội (Hanoi Firebeat World Festival) ra đời. Trong đó, “Fire” tượng trưng cho ngọn lửa đam mê, sáng tạo và kết nối trong mỗi căn bếp; “Beat” thể hiện nhịp điệu của âm nhạc, cảm xúc và những cuộc gặp gỡ của cộng đồng quốc tế.

Diễn ra từ ngày 27 đến 29-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế - Hà Nội 2026 với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu” sẽ mang đến không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đa quốc gia, kết hợp các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc và giao lưu văn hóa quốc tế.

Lễ hội được tổ chức tại khu vực sân Nam, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với quy mô hơn 43.000m², quy tụ hơn 200 đơn vị, thương hiệu và cơ sở hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, đồ uống. Không gian lễ hội được thiết kế thành năm phân khu chủ đề, tạo nên hành trình khám phá văn hóa ẩm thực từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hoạt động diễu hành gồm 100 đầu bếp do Chef Don David, Chủ tịch khu vực châu Á - Đông Âu của Hiệp hội BBQ thế giới (WBQA), dẫn đầu. Ảnh: H.L.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian ẩm thực thế giới, giới thiệu những phương thức chế biến, nguyên liệu, gia vị và phong cách thưởng thức đặc trưng của các nền văn hóa. Tại đây, du khách có cơ hội tìm hiểu nghệ thuật chế biến món nướng, quay, hun khói và các kỹ thuật ẩm thực truyền thống, hiện đại đến từ nhiều châu lục.

Không gian ẩm thực quốc tế giới thiệu những món ăn tiêu biểu của nhiều quốc gia, từ nghệ thuật BBQ của châu Mỹ, các món nướng đặc trưng của châu Âu đến phong cách sử dụng gia vị và kỹ thuật chế biến đặc sắc của các nước châu Á.

Đặc biệt, không gian ẩm thực Hà Nội và Việt Nam sẽ tập trung giới thiệu những món ăn tiêu biểu, gắn với bản sắc văn hóa và đời sống của người dân Thủ đô như phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn, các sản phẩm từ cốm làng Vòng và cà phê trứng. Bên cạnh hoạt động thưởng thức, du khách còn có cơ hội quan sát nghệ nhân, đầu bếp thực hiện các công đoạn chế biến, tìm hiểu câu chuyện văn hóa, lịch sử và giá trị của những món ăn truyền thống.

Các hoạt động trình diễn nấu ăn thu hút nhiều người. Ảnh: H.L.

Việc dành không gian riêng để giới thiệu ẩm thực Hà Nội có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh giá trị di sản ẩm thực của Thủ đô, góp phần bảo tồn, phát huy tri thức dân gian, kỹ năng nghề truyền thống và lan tỏa hình ảnh Hà Nội - điểm đến hấp dẫn với những trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động: Giải vô địch BBQ quốc tế với sự tham gia của các đầu bếp chuyên nghiệp, đại diện nhiều quốc gia; trình diễn nấu ăn; chương trình đại nhạc hội quốc tế với sự tham gia của các nghệ sĩ, DJ và những tiết mục biểu diễn kết hợp âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu hiện đại…