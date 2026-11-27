Bên cạnh đó, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Trung Hiếu và Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, NSND Trần Thị Hiền giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Đây là bộ máy lãnh đạo sẽ đảm nhiệm trọng trách dẫn dắt hoạt động của Hội trong 5 năm tới, tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, đồng thời tìm kiếm hướng đi phù hợp trước biến chuyển của đời sống nghệ thuật đương đại.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt

Đại hội Hội Sân khấu Hà Nội lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh đời sống văn hóa, nghệ thuật đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ đánh dấu bước chuyển giao trong công tác tổ chức mà còn mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới cho sân khấu Thủ đô.

Nhìn lại nhiệm kỳ XIII: Những nỗ lực trong điều kiện nhiều khó khăn

Theo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025), Hội Sân khấu Hà Nội đã nỗ lực duy trì hoạt động chuyên môn, đạt nhiều kết quả tích cực dù đối mặt không ít khó khăn.

Hội thường xuyên tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội nghị chuyên đề và các buổi bồi dưỡng nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực sáng tác, biểu diễn, đặc biệt chú trọng đội ngũ nghệ sĩ trẻ.

Các chuyến đi thực tế, trại sáng tác được duy trì, tạo điều kiện để hội viên tích lũy chất liệu và phát triển tác phẩm. Nhiều tác phẩm đã được các nhà hát dàn dựng, một số tác giả, nghệ sĩ đạt giải thưởng. Bên cạnh đó, Hội tổ chức các hoạt động giỗ Tổ, kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam, thăm hỏi hội viên, góp phần gìn giữ truyền thống và tinh thần đoàn kết trong giới nghệ sĩ.

NSƯT Nguyễn Văn Trực phát biểu

Trong 5 năm, Hội kết nạp thêm 50 hội viên, trong đó có nhiều diễn viên, tác giả trẻ. Nhiều hội viên được trao tặng Giải thưởng Nhà nước cùng các danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, nổi bật là thiếu kịch bản về đề tài đổi mới, số lượng tác giả trẻ còn ít và công tác lý luận, phê bình sân khấu chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đây là vấn đề đặt ra cho Hội trong việc nâng cao chất lượng sáng tác và phát triển sân khấu Thủ đô ở nhiệm kỳ tiếp theo.

Nhiệm kỳ mới hướng đến đổi mới sáng tạo và nâng cao tính chuyên nghiệp

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Sân khấu Hà Nội xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển nền sân khấu tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hướng tới những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Trọng tâm nhiệm kỳ mới là nâng cao chất lượng sáng tác, phấn đấu hằng năm có tác phẩm sân khấu chất lượng, tích cực tham gia các liên hoan cấp Trung ương, thành phố và địa phương; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động nghệ thuật.

Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Trung Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hội cũng chú trọng phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ có chuyên môn, tư duy hiện đại và khả năng hội nhập quốc tế; tổ chức các lớp bồi dưỡng sáng tác, biểu diễn, đặc biệt dành cho nghệ sĩ trẻ và lực lượng sân khấu không chuyên.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ gắn hoạt động văn học nghệ thuật với phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao chất lượng lý luận, phê bình và tổ chức biểu diễn định kỳ sẽ được triển khai nhằm quảng bá, bảo tồn, phát triển nghệ thuật sân khấu Thủ đô, đồng thời tăng cường kết nối với công chúng.

Việc NSƯT Nguyễn Văn Trực đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội khóa XIV, cùng hai Phó Chủ tịch: NSND Trung Hiếu và NSƯT Trần Thị Hiền, được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên sự tiếp nối trong công tác lãnh đạo, phát huy kinh nghiệm của những người làm nghề, đồng thời mở rộng cơ hội cho các lực lượng sáng tạo mới.

Để mục tiêu đề ra trở thành kết quả cụ thể, điều quan trọng là các định hướng cần được triển khai bằng chương trình hoạt động thiết thực, có tính liên tục và hiệu quả.

Với những mục tiêu đã xác định, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được kỳ vọng sẽ mở ra một chặng đường mới cho sân khấu Hà Nội: vừa gìn giữ giá trị truyền thống, vừa chủ động đổi mới để thích ứng với đời sống đương đại. Trong hành trình ấy, sức sống của sân khấu không chỉ được đo bằng số lượng tác phẩm hay các giải thưởng, mà còn nằm ở khả năng tạo ra tác phẩm có giá trị, chạm đến cảm xúc, suy nghĩ của công chúng.