Lũ sông Bùi lập đỉnh lịch sử mới

Hà Nội ít mưa trong hai ngày tới. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 19-9, Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây 24-26 độ C, phía Bắc 25-27 độ C, trung tâm và phía Nam 26-28 độ C. Ngày 20-9, thành phố có nắng, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía Bắc 33-35 độ C, phía Nam và phía Tây 32-34 độ C.

Sang ngày 21-9, Hà Nội tiếp tục có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C. Từ đêm 21 đến ngày 23-9, thành phố duy trì thời tiết ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Khoảng chiều tối 23 đến ngày 24-9, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu, Hà Nội có mưa, mưa rào và dông rải rác.

Xa hơn, ngày 28 và 29-9, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông nâng trục lên phía Bắc. Đây là dự báo xu thế, cần tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Lũ sông Bùi đã đạt đỉnh, thiết lập mức lũ lịch sử mới với mức 7,88m, vượt báo động III là 0,88m. Ảnh: Kim Nhuệ

Về thủy văn, chiều 19-9, lũ sông Bùi đã đạt đỉnh và đang biến đổi chậm. Lúc 15h, mực nước tại trạm Yên Duyệt là 7,87m, vượt báo động III là 0,87m. Dự báo, mực nước tại đây xuống mức 7,85m lúc 3h ngày 20-9 và 7,75m lúc 15h cùng ngày, vẫn vượt báo động III là 0,75m.

Trên sông Tích, lũ đang xuống chậm. Lúc 15h ngày 19-9, mực nước tại Kim Quan là 9m, vượt báo động III là 0,60m. Dự báo đến 15h ngày 20-9, mực nước tại Kim Quan xuống mức 8,60m, tại Vĩnh Phúc xuống mức 8,45m, lần lượt vượt báo động III là 0,20m và 0,45m.

Lũ sông Đáy cũng đã đạt đỉnh, đang biến đổi chậm theo xu thế xuống. Theo bản tin phát lúc 15h30 ngày 19-9, mực nước tại Ba Thá lúc 15h là 7m, vượt báo động II là 0,50m. Dự báo đến 15h ngày 20-9, mực nước tại đây xuống mức 6,80m, vẫn vượt báo động II là 0,30m.

Trong khi đó, mực nước sông Nhuệ tiếp tục xuống. Lúc 15h ngày 19-9, mực nước tại Đồng Quan là 4,41m, vượt báo động II là 0,01m; dự báo đến 15h ngày 20-9 xuống mức 3,85m, dưới báo động I là 0,15m.

Đối với sông Hồng, sông Đuống, mực nước được dự báo tiếp tục xuống, sau đó chịu ảnh hưởng của điều tiết thủy điện tuyến trên và chế độ thủy triều. Trên sông Hồng, mực nước tại trạm Hà Nội dự báo giảm từ 3m lúc 7h ngày 20-9 xuống 2,70m lúc 7h ngày 21-9; tại Sơn Tây, mực nước tương ứng là 3,70m và 3,50m.

Trên sông Đuống, mực nước tại Thượng Cát dự báo xuống mức 2,60m lúc 7h ngày 20-9 và 2,40m lúc 7h ngày 21-9. Mực nước sông Đà dao động theo điều tiết của hồ Hòa Bình; tại Trung Hà, dự báo mực nước ở hai thời điểm trên lần lượt là 4,90m và 4,70m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, mực nước các sông nội địa còn cao, tiếp tục gây ngập lụt vùng thấp trũng, khu dân cư ven sông; tiềm ẩn nguy cơ sạt, xói lở bờ bãi và mất an toàn tại các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông. Rủi ro thiên tai do lũ trên sông Bùi, sông Tích ở cấp 2; sông Đáy, sông Nhuệ ở cấp 1.

Để bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã đề nghị các xã, phường ven sông Tích, Bùi, Nhuệ, Đáy theo dõi chặt chẽ mực nước sông, diễn biến bờ, bãi sông và công trình đê điều.

Các địa phương đặc biệt lưu ý những vị trí đê sát sông, khu vực trũng thấp, có diễn biến sạt lở, cống dưới đê, công trình đã xảy ra sự cố nhưng chưa được khắc phục hoặc đang thi công dở dang; thường xuyên cập nhật phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu, lường trước kịch bản xấu như tình huống xảy ra tháng 9-2024 để chủ động ứng phó.

Sở đề nghị chuẩn bị sẵn lực lượng, vật tư, phương tiện hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện nghiêm tuần tra, canh gác theo cấp báo động lũ, phát hiện và xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Đồng thời, các xã sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ rừng ngang, vùng có nguy cơ ngập sâu, cô lập hoặc sạt lở nguy hiểm.

Để giảm áp lực cho hệ thống đê điều, Sở cũng đề nghị dừng các trạm bơm tiêu ra sông Tích, sông Bùi từ 19h ngày 18-9 đến khi mực nước xuống dưới báo động III, trừ các trạm phục vụ đô thị, khu vực công nghiệp, trục giao thông, trung tâm chính trị, hành chính, bệnh viện, trường học, nông nghiệp công nghệ cao và chăn nuôi tập trung…