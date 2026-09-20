Nút giao Tân Vạn thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM đạt hơn 80% khối lượng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ghi nhận tại công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện cầu cạn tuyến chính, đường song hành và các nhánh cầu kết nối. Các hạng mục thảm bê tông nhựa, lắp đặt khe co giãn, lan can, hệ thống an toàn giao thông được triển khai đồng loạt.

Nhánh cầu vượt chính nối tuyến Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo liên danh nhà thầu gói XL1 thi công nút giao Tân Vạn, sau khi hợp long cầu vượt quốc lộ 1, các đơn vị đang hoàn thiện cầu Tân Vạn, chuẩn bị thảm bê tông nhựa. Khối lượng thi công toàn gói đạt hơn 80%.

Nhánh cầu vượt chính nối tuyến Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ông Nguyễn Văn Phúc, Quản lý nút giao Tân Vạn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, cho biết từ nay đến cuối năm sẽ tăng thêm khoảng 30% nhân sự, bổ sung các mũi thi công để bảo đảm mục tiêu thông tuyến chính.

Clip: Tăng tốc thi công nút giao Tân Vạn, phấn đấu thông tuyến chính cuối năm. Thực hiện: QUỐC HÙNG

Lực lượng tư vấn giám sát cũng được tăng cường, bám sát công trường, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh. Theo ông Phạm Tuấn Anh, tư vấn giám sát gói XL1, việc bổ sung các mũi thi công hoàn thiện phải đi đôi với giám sát chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn công trình.

Các nhà thầu đang thi công 3 ca, 4 kíp, phấn đấu thông tuyến chính vào cuối năm 2026. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nút giao Tân Vạn dài khoảng 2,4km, tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, được thiết kế 3 tầng với 5 nhánh cầu vượt, nằm tại phường Đông Hòa, TPHCM. Công trình khởi công tháng 5-2024, dự kiến hoàn thành cuối tháng 12-2026.

Nằm trên quốc lộ 1, tại khu vực có mật độ phương tiện cao, công trường được tổ chức thi công theo từng khu vực để vừa bảo đảm tiến độ, vừa duy trì an toàn giao thông.

Nút giao có vai trò kết nối quốc lộ 1, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Xa lộ Hà Nội, đường Mỹ Phước - Tân Vạn và các tuyến đường về cảng Cát Lái. Theo ông Nguyễn Văn Phúc, khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần phân bổ lại lưu lượng phương tiện trên các tuyến hiện hữu, tăng khả năng kết nối TPHCM với Đồng Nai.

Nút giao Tân Vạn dài khoảng 2,4km, khởi công tháng 5-2024, dự kiến hoàn thành cuối tháng 12-2026. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo báo cáo mới nhất, dự án Vành đai 3 TPHCM đạt khoảng 78% tổng khối lượng thi công. Toàn tuyến dài hơn 76km, đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng.

Trong đó, dự án thành phần 7 qua Tây Ninh đạt khoảng 92,3%; dự án thành phần 1 qua TPHCM đạt 74,6%; dự án thành phần 3 qua Đồng Nai đạt 69,1%.

Tại nhiều khu vực, các nhịp cầu cạn đã nối thông, được thảm bê tông nhựa; một số đường dẫn, đường song hành và nút giao đang tiếp tục hoàn thiện. Các địa phương tập trung nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành khoảng 70,4km tuyến chính cùng hệ thống đường song hành vào cuối năm 2026.

Vành đai 3 TPHCM khi hoàn thành sẽ tăng kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế khu vực phía Nam. Ảnh: QUỐC HÙNG

Khi hoàn thành, Vành đai 3 TPHCM sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng kết nối giữa các địa phương và mở rộng không gian phát triển đô thị, kinh tế khu vực phía Nam.