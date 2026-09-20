Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên ra quân 'Ngày Chủ nhật xanh'

Hoạt động cấp tỉnh được tổ chức tại xã biên giới Quang Long. Tại đây, đoàn viên, thanh niên ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, làm sạch khu vực nguồn nước, phát quang cây cỏ, bụi rậm, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng 1 máy lọc nước, 1 bộ trống Đội, 10 suất quà gồm ba lô, vở viết, đồ dùng học tập cho học sinh hoàn cảnh khó khăn; tặng quà thiếu nhi xóm Vĩnh Thọ nhân dịp Tết Trung thu.

Đoàn viên, thanh niên xã Quang Long ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” toàn quốc lần thứ IV năm 2026.

Cùng với hoạt động cấp tỉnh, 100% cấp bộ Đoàn đồng loạt ra quân, tập trung triển khai các phần việc bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng nông thôn mới. Đoàn viên, thanh niên tham gia tổng vệ sinh, thu gom rác thải tại trường học, cơ quan, đơn vị, khu dân cư; trồng, chăm sóc cây xanh, bồn hoa; phát quang, sửa chữa đường nông thôn, đường nội đồng; xây dựng đường hoa thanh niên, xử lý các điểm ô nhiễm môi trường.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Đàm Thủy hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, giúp gia đình chị Hoàng Thị Điệp, hộ neo đơn tại xóm Bồng Sơn, xã Đàm Thủy tháo dỡ mái lợp cũ đã xuống cấp; di chuyển đồ dùng và tài sản đến nơi an toàn để thi công, lợp lại mái tôn mới.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Pác Bó phối hợp với Đoàn thanh niên xã Trường Hà và các lực lượng triển khai chương trình “Thắp sáng đường biên, đường cờ Tổ quốc” tại xóm Sóc Hà; lắp đặt 20 đèn năng lượng mặt trời vào tuyến đường trong xóm, tạo thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn biên giới.

Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Đàm Thủy giúp gia đình chị Hoàng Thị Điệp, xóm Bồng Sơn, tháo dỡ mái nhà cũ để lợp lại mái tôn mới.

Qua đợt ra quân, toàn tỉnh trồng 372 cây xanh, xóa 8 điểm ô nhiễm môi trường; phát quang, sửa chữa 3,2 km đường nông thôn, đường nội đồng; triển khai 0,7 km đường hoa thanh niên. Đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đất đai, kích hoạt định danh điện tử, khám sức khỏe toàn dân; tuyên truyền, vận động người dân buôn bán văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường, lối đi tại khu vực chợ.