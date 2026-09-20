Ngày 20/9, xã Hòa Trí tổ chức ra quân khắc phục, gia cố cấp bách 2 điểm sạt lở bờ sông Tân Lâm tại khu vực dân cư thuộc thôn Quảng Cư và thôn Đại Tập.

Để xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn, địa phương huy động hơn 300 người tham gia cùng 3 xe đào, xe ben và các phương tiện vận chuyển đất, cát, vật tư đến hiện trường.

Tại khu vực hạ lưu đập Khúc, thuộc thôn Quảng Cư, dòng nước xả qua đập tác động trực tiếp vào chân bờ, gây xói lở. Một số vị trí bị sạt lở đã áp sát khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người dân.

Trong khi đó, tại thôn Đại Tập, đoạn bờ sông khu vực nhà ông Biện Ngọc Thạnh xuất hiện tình trạng sạt trượt, làm hở chân móng và có nguy cơ ảnh hưởng đến công trình nhà ở.

Các lực lượng ra quân gia cố hai điểm sạt lở dọc bờ sông Tân Lâm.

Trước tình hình trên, các lực lượng đã triển khai nhiều biện pháp gia cố tạm thời ngay tại hiện trường. Cọc tiêu, cọc tre được đóng tại những khu vực xung yếu; bao tải cát, đất được sử dụng để chèn giữ chân bờ.

Lực lượng chức năng cũng trải bạt chống xói, đắp phụ tại các vị trí sạt lở sâu nhằm tạo chân giữ, hạn chế tình trạng đất tiếp tục bị cuốn trôi.

Người dân địa phương cũng tham gia vận chuyển vật tư, hỗ trợ các lực lượng xử lý những điểm sạt lở.

Trước đó, ngày 16/9, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Trí đã tổ chức kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở trên địa bàn, trong đó tập trung vào các hộ dân sinh sống ven sông Tân Lâm.

Qua kiểm tra, địa phương yêu cầu chủ động triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trước mùa mưa lũ.

Khẩn trương gia cố các điểm sạt lở ven sông Tân Lâm.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Trí, việc gia cố các điểm sạt lở nhằm hạn chế xói lở chân bờ, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân cũng như các công trình, hạ tầng khu vực lân cận.

Địa phương yêu cầu các thôn tiếp tục theo dõi sát diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường để có phương án xử lý.

Đồng thời, người dân được khuyến cáo không đến gần các khu vực đã được xác định có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn.

Việc khẩn trương gia cố các điểm xung yếu được xác định là giải pháp trước mắt, góp phần giảm nguy cơ sạt lở tiếp diễn và chủ động bảo vệ khu dân cư ven sông trong cao điểm mùa mưa bão năm 2026.